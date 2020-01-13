蔡英文記招藏隱世美女！神翻譯外國記者提問　高顏值成網民焦點

蔡英文在020台灣大選以817萬票勝選連任，在國際記者會上一旁的美女翻譯意外成為吸睛亮點，不過網友對於她在記者會上，翻譯精準度提出質疑。

連翊婷於蔡英文記招上成網民焦點。（IG@yeeeeeeting）

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蔡英文勝選的國際記者會上，現場有位正妹主持人連翊婷，她畢業於台大社會系，曾在2016年蔡英文競選廣告中，飾演那位脫掉裙子，象徵反抗體制、追尋自由的女學生，這次在記者會上，BBC的記者提問在投票前前幾個月，蔡英文的民調還處於低迷的狀態，但接下來中國大陸的一些行動，像是軍機對台威脅，還有香港反修例事件，被認為是蔡英文能扭轉選戰的原因，對於這次勝選，是否會感謝習近平，而連翊婷聽了之後則潤飾了記者提問，翻譯成「請問您會如何處理台灣與中國的關係？」，這樣的翻譯被網友覺得不夠精準。

連翊婷的翻譯被網友覺得不夠精準。（IG@yeeeeeeting）

對此，她在IG上回應網友的質疑：「大家關注的翻譯問題，畢竟我是主持人，不是同步翻譯，所以傾向以比較中性、但也傳達到問題核心的方式簡單讓在場各位瞭解記者的提問。批評指教、或是建議鼓勵，我都收到了，非常感謝大家」。

連翊婷曾在2016年蔡英文競選廣告中，飾演追尋自由的女學生。（IG@yeeeeeeting）

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