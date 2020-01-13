剪平頭盛惠1500人仔　杭州男埋單嚇親　網民爆笑諗起佢...

現今都市人去一趟髮廊動輒都花費過千元，杭州市一名詹姓男子日前到髮廊剪髮，只是簡單剪個平頭，惟最後結帳時他才驚覺竟要支付1500多元（人民幣，下同）。剪平頭都要過千元引來網民議論紛紛，有人直指涉事髮廊早被列入「黑店」，不少人更因而想起同因剪髮爆紅的「杭州髮際線小吳」。

詹男在杭州一間髮廊花了1504元人民幣剪平頭。（影片截圖）

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涉事髮廊為「阿瑪尼軒」望江店，事主詹男日前到店內光顧，本已是俐落短髮的他向員工表示要「順其自然」，未料後來剪頭髮突然變燙頭髮，「我說怎麼燙頭髮了，我不需要燙頭，後面就用水……稍微給我拉了一下」。詹男事後受訪時稱，當時不知使用甚麽藥水，但最後結帳才知髮廊在剃頭髮和洗髮時，共使用5支藥水，要價790元；連同剪髮的話，一共花了1888元。

即使撇除5支藥水，只計剪平頭也要過千元，詹男大嚇一跳；而他本身有一張20元優惠卡，又在店員推銷下額外花2500元申請會員，理髮的費用在扣除折扣後需1504元。詹男無奈付款，但相比他過去只花30元剪髮的經驗，這個平頭裝可謂「價值不菲」。

杭州「小吳」2017年控訴一間髮廊黑店騙他逾4萬元人民幣，但大批網民「錯重點」在其怪眉上，令他一夜爆紅。

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髮廊經理回應事件表示，藥水用作保護頭皮，稱當初獲客人同意使用藥水；但當記者要求查看價目表和藥水時，均被經理拒絕。經理與詹男各執一詞，經協商後由髮廊退款2500元了事。

報道一出，網民紛紛留言指涉事店舖經常被客人投訴，是「典型的黑店」，又指「真是消費不起，我燙頭發都沒這麽貴」。不過，同樣是髮廊黑店的遭遇令部分人想起早年爆紅的「杭州租房小吳」，「比小吳帥啊，出道不啦」、「想起了杭州髮際線小吳」。

（人民網）