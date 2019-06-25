「杭州租房小吳」怪眉男爆紅商機不斷　情慾短訊流出遭封殺變失業

還記得網名「杭州租房小吳」的男子吳正強嗎？去年他因誤入理髮店體驗「免費」項目，不料遇上黑店而收到嚇人帳單，慘被追討逾4萬元（人民幣，下同）。小吳經新聞報道後在網上爆紅，雖然網民紛紛「錯重點」大力恥笑其怪眉，但卻令他成為廣告界寵兒，又拍廣告又上節目，甚至獲女粉絲表白，可謂因禍得福商機不斷。 可是好景不常，小吳於今年2月爆出與網友互發情慾短訊，內容在網上瘋傳後令其形象插水，其後處於失業狀態，手機亦被停掉，其表姐夫稱，「他現在在家閒着，基本上不工作」。

「小吳」吳正強去年因誤入理髮店黑店，經新聞報道後卻在網上爆紅，原因是網民紛紛「錯重點」大力恥笑他的怪眉。（1818黃金眼片段截圖）

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網名「杭州租房小吳」的吳正強去年9月於上城區大學路的「尚進美容spa店」理髮，其間遭店員強銷「免費項目」修髮際線及鬢角，不料最後竟被索取高達3.9萬多元的費用。小吳報警求助後，最終仍要付2500元擋災。

小吳的遭遇被媒體報道後在網上瘋傳，原因是不少網民錯重點關注其雙眉，覺得他明明很無辜，但雙眉卻令他看起來兇神惡煞，非常有喜感。

小吳因一雙怪眉而爆紅，網民遂將其表情造成各式各樣的表情包，帶挈他成為炙手可熱的地產經紀，他更經常接到支持者的電話，甚至有女子向他示愛。他其後更進軍廣告界成為手機代言人，又不時在綜藝節目亮相。

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今年2月小吳被爆與網友互發情慾短訊，內容流出後令他的形象插水，現時更處於失業狀態。（新京報）

小吳當時表明無意加入娛樂圈，但其生活已出現天翻地覆的變化，無法正常的生活和工作，於是才接拍廣告，更把賺來的錢為父母還債。不過所謂人紅是非多，今年2月他被爆出與網友互發露骨情慾短訊，內容流出後令他的形象插水，事業因此一落千丈。他的表姐夫日前接受訪問時指，現時他小吳處於失業狀況，「他現在在家閒着，基本上不工作」，直言「娛樂圈水太深了，娛樂圈不是屬於他該待的地方」。

不少網民看小吳的下場均表示同情，認為他是「互聯網時代被高高捧起又被狠狠摔下的犧牲品」，直言「娛樂至上的社會，一天能讓人紅透，也一天能讓人死透」、「紅得太快有好處也有壞處，千金易得，本心難守」。不過亦有人覺得小吳不值得可憐，直指「人家短時間就賺了不少錢，有啥可酸的，熱度過去了，就重新找個工作唄！順勢而為才是聰明人」。

（綜合）