動物醫生｜貓傷風可致肺炎奪主子性命　獸醫教你認清皰疹病毒病徵

編按：一眾貓奴最怕的必定是主子生病。對貓咪來說，俗稱為「貓傷風」的皰疹病毒（Herpesvirus）會令牠們出現類似人類傷風的症狀，嚴重的更可以引起肺炎並危害生命！

若貓隻感染上皰疹病毒（Herpesvirus），會有類似人類傷風的症狀。（電影《當這地球沒有貓》劇照）

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它就像感冒一樣，可大可小

皰疹病毒（Herpesvirus）大概是每個貓奴都得被迫認識的可怕敵人之一，因為從幼貓到老貓都有可能被感染，症狀主要是打噴嚏、流鼻水、鼻塞、流眼淚、結膜發炎紅腫等。由於症狀很像人的感冒，所以在香港也稱為「貓傷風」，英文上也常簡稱他為「Cat Flu」。

Q.皰疹病毒究竟是什麼？

A.輕則2週痊癒，重則引發肺炎！

皰疹病毒感染的病症可大可小，輕微的就跟人的小感冒一樣，大約1 ∼2 週就會自然痊癒。但也有的會造成眼睛嚴重發炎、發癢，如果毛爸媽沒有及早帶他去看醫生，過度的搔抓眼睛有可能會造成角膜受傷、潰瘍、感染化膿。另外持續的呼吸道發炎也可能會繼發細菌感染，使本來清澈的鼻水變成黃綠色的鼻膿，如果沿着呼吸道入侵肺臟，甚至還有可能引發肺炎造成生命危險，實在不容小覷！所以一旦發現家裡貓主子有前述這些症狀，還是要盡早去看醫生。

一旦貓咪呼吸道細菌感染，黃綠色的鼻膿沿着呼吸道入侵肺臟，便可能引發肺炎造成生命危險。（電影《當這地球沒有貓》劇照）

Q.發病時，我們該怎麼做？

A.務必要戴頭套，並做好隔離。

通常醫生會建議爸媽至少要幫貓兒戴頭套（伊莉莎白頸圈），避免他一直去揉眼睛造成眼球受傷。另外如果家中有不只一隻貓的話，也會建議爸媽把生病的貓咪跟其他貓隔離，以免互相傳染。在整天鼻塞、打噴嚏的情況下，通常貓咪已經聞不到食物的香味了，所以這個時期他們的食慾多少都會變差，有的甚至還會因為太不舒服而完全不肯吃飯。建議爸媽一定要多留意他們的胃口，如果好幾天都完全不吃飯的，有可能還會需要爸媽一口一口親手餵他。這些基本的照護，在還沒來得及看醫生之前都可以先開始執行，以免病情愈來愈複雜。

為貓咪戴頭套可避免牠們揉眼睛，造成眼球受傷。（Instagram「vituzzosuperstar」圖片）

相信很多貓奴都有聽過補充離胺酸（Lysine）這種胺基酸營養品，對抵抗皰疹病毒是有幫助的。過去曾廣為流傳，給貓咪補充離胺酸可以抑制皰疹病毒的繁殖，在動物醫生們的治療經驗上，也有滿多效果不錯的案例，所以當你帶貓去看病的時候，動物醫生很有可能會建議你給他補充離胺酸，或者將這個胺基酸加在口服藥裡面，春花小時候的皰疹病毒感染，我也是這樣幫他治療的。

然而，2015 年有一篇研究論文發表，認為離胺酸對於皰疹病毒可能是沒有效果，也沒有科學證據的，因此這篇論文建議動物醫生們停止使用離胺酸。不過由於這篇研究的結果跟多數動物醫生的經驗有落差，因此在獸醫界還沒有形成共識。另外在嚴重感染的情況下，有些時候動物醫生也會選用針對皰疹病毒的抗病毒藥物來治療，但由於這類藥物的使用需要仔細評估風險及副作用，建議爸媽還是帶貓咪去給動物醫生詳細檢查，量身訂作適合毛孩子的治療方案喔！

（以上是《動物醫生》的內容節錄）

書名：《動物醫生》，作者： 葉士平（Dr. Eason Yeh，DVM）, 林政維, 春花媽。 （四塊玉文創提供）

作者： 葉士平（Dr. Eason Yeh，DVM）、林政維、春花媽

葉士平 Dr. Eason Yeh, DVM

從台大畢業之後先在台灣當了幾年小獸醫，因此與春花媽結下了孽緣。掩蓋不住想出國闖闖的熱情（以及想逃離春花媽的魔掌），毅然決定跑去考了日本獸醫師執照，卻又因緣際會轉往香港發展。



目前在香港以行動超音波的形式提供全香港動物醫院心臟疾病及超音波影像診斷服務，同時也在國際獸醫心電圖遠距診斷平台提供診斷諮詢，可以算是全香港獸醫師的專業醫療顧問。後來發現自己對教學也相當有興趣，所以現在也常巡迴中港台演講、或擔任各大研討會的英日語口譯。目標是當個斜槓青年，看看自己到底能身兼多少職。



林政維

目前自己開業有一間小小的獸醫診所。第一次念大學時，念的是中山醫學大學復健系職能治療組，也就是職能治療師，工作幾年後，期間因為對傳統醫學有興趣，考過了中醫師檢定考，對於傳統醫學有著濃厚興趣，後來轉換跑道時考上中興大學獸醫學系，原本是想轉職當人的中醫師，結果當了動物的醫師。



剛開始幫毛孩看病診時其實也是以西醫為主，中獸醫其實是這5～6年來才慢慢被大眾接受，尤其是針灸方面，後來自己開業後，診所是以中西合併的方式來看診，所以雖然當不成人的中醫師，最後有幸當了毛小孩的中獸醫師。



春花媽

七隻貓咪、一隻狗的媽媽，喜歡植物，有點怕蟲，想住在海洋。是一位動物溝通者，生活中跟動物講的時間比跟人講話的時間多很多，因為聽得懂動物的話，所以很聽動物的話。目前也是住在貓咪選的房子，興趣只有動物跟煮飯，其他的功能尚無開發的跡象。



排除以上的資訊，其實是個懶鬼，很晚才養貓，一養就不可收拾的養到八位家寶，還不含在這些年中已經不太計算的中途貓數……為了貓咪改工作，為了貓咪學才藝，為了貓咪唸書，為了跟貓咪一起睡而脊椎側彎……但是每天看到貓，還是天天都初戀的感覺（因此很常被自己養的貓吐槽！）。

出版社：四塊玉文創

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。