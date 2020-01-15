乘香港快運赴塞班島　日女被要求驗尿證無懷孕　「感侮辱及沮喪」

美國在西太平洋屬地塞班島（Saipan）近年加強打擊所謂的「生育旅行」，香港快運（Hong Kong Express Airways）為配合有關規定，去年11月在香港國際機場要求一名準備前往塞班島的日本女遊客在登機前接受驗尿測試以證實沒有懷孕，她照著做，最終證明確實沒有懷孕，她後形容事件令她「感到侮辱及沮喪」（humiliating and frustrating）。

美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）與霍士新聞頻道（Fox News）均有報道，25歲日本女子西田（Midori Nishida）去年11月準備乘搭香港快運往塞班島探望父母，在櫃台辦理登機手續期間被職員要求填寫問卷，以表明沒有懷孕。

西田表示，當時已在問卷中填上沒有懷孕，可惜答案未能使職員滿意，她被要求授權合法醫療服務供應商提供的「適宜飛行」（fit-to-fly）評估，當中包括驗尿。報道指出，西田獲派一張驗尿試紙，並被帶到公共廁所進行驗尿。西田最終證實沒有懷孕，她受訪時形容是次經歷令她「感到侮辱及沮喪」。

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香港快運事後接受傳媒查詢時表示對受影響旅客致歉，並指出基於塞班島當局曾表達的憂慮，去年2月起採取應對措施，以確保乘客沒有抵觸美國相關的入境法例；然而，公司新管理層留意到此措施引起了旅客高度關注，已即時停止有關措施並進行內部檢討。

2009年，塞班島准許中國公民免簽證入境，當年有12名中國女子前往產子，好讓子女自動擁有美國國籍，2018年「生育旅行」人數更激增至575人。當局為了打擊「生育旅行」，同時避免影響當地旅遊業，於是推出折衷措施，將免簽證期限由45日減至14日。