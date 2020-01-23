【有近照】幪面超人女角大門凜子逆生長8年　少女味湧現似高中生

新年的祝賀說話中，女性最喜歡聽青春常駐，但現實中天生麗質的女生甚至會「逆齡生長」。幪面超人系列的女主角是不少宅男兒時女神，8年前的作品《幪面超人Wizard》雖然評價不算高，但劇中的第二女主角大門凜子非常有人氣，粉絲稱為「真女主角」。時隔8年，日前有網民發現飾演者高山侑子的近照，驚訝她面上沒有歲月痕跡之餘，反而變得年輕，比演出時更加有青澀少女味。

高山侑子在《幪面超人Wizard》飾演女警大門凜子。（《幪面超人Wizard》劇照）

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《幪面超人Wizard》取魔法為題材，劇中飾演女二大門凜子的高山侑子是警視廳的新紮師妹，暗地幫助主角。雖然劇集中她和主角並非一對，但後續小說設定中，她和主角有感情關係，最後更成為情侶，被不少粉絲笑稱成「真女主角」。

事隔8年，網民發現高山侑子（左）近照，樣子竟變年輕。（Twitter圖片）

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劇集播出至今已有8年，最近有網民發現一張高山侑子的近照，其樣子沒有老化，保養得宜之餘感覺更年輕了。高山侑子當年演女警時，樣子有幾分成熟味道，五官端正輪廓分明，側面很好看，而網民最近發現的自拍中，她沒有老化之餘，整個人多了一分少女味，襯着一頭中分輕薄短髮，皮膚白晢笑容自然，樽領上衣凸顯下巴輪廓，少女味大爆發，與其說老了8年，不如說年輕了8年，根本是一名美貌女高中生的樣子，而事實上，高山侑子只有27歲。

另一方面，有粉絲留意到高山侑子曾當過3次幪面超人，除了在《Wizard》中當過量產幪面超人，還在《幪面超人Ghost》中出演過幪面超人Dark Necrom Y，又曾在小說中誤打誤撞變身成幪面超人Birth。若果將來有機會再出演，樣子可能又變得更年輕漂亮。

（綜合）