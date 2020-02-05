貓頭鷹全身濕透獲好心人救助　檢查後始發現因一個害羞原因飛唔起

貓頭鷹圓碌碌的身型惹人喜愛，不過並非每隻貓頭鷹也能保持完美身形。英國一隻野生貓頭鷹早前被發現全身濕透而且飛不起，好心人懷疑牠受傷，將牠救起並聯絡動保團體。救護人員到場為貓頭鷹檢查後，卻發現牠根本沒有受傷，而牠飛不起的原因更令人哭笑不得。

英國一隻野生貓頭鷹早前被發現全身濕透而且飛不起，獲救後竟發現牠根本沒有受傷。（fb「Suffolk Owl Sanctuary」圖片）

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英國一名地主早前於其草地的一個水溝附近發現一隻全身濕透的貓頭鷹，當時貓頭鷹一直蹲在地上，似乎飛不起來，地主以為牠受傷，遂聯絡專門救助貓頭鷹的團體「薩福克貓頭鷹保護區」（Suffolk Owl Sanctuary）。

救援人員接到消息後到場協助，初時還以為因貓頭鷹弄濕了羽毛才會影響飛行能力，可是經仔細檢查後，才發現牠根本沒有受傷，飛不起的原因是「癡肥導致無法飛行」！

獸醫發現，貓頭鷹飛不起的原因竟是癡肥。（fb「Suffolk Owl Sanctuary」）

獸醫發現，該隻貓頭鷹重達245克（約0.54磅），比起同類足足重約三分一，全身長滿了脂肪。獸醫認為野生貓頭鷹達到這體重並不尋常，故一度懷疑牠是走失的寵物，後來經詳細研究，得知剛過去的冬天非常溫暖，田野間的田鼠更常出沒，令野生貓頭鷹更易覓食，估計這隻貓頭鷹太過「放縱」，才會吃至如此肥胖。

團體其後將貓頭鷹帶回保護區，經過「嚴格控制」飲食後，牠的體重終於降至「自然」水平，能自行飛起並成功放回野外。

（fb「Suffolk Owl Sanctuary」）