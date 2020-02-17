鄧炳強率同袍與明星飯聚　網民疑瘋傳短片拍攝者係「朱隊友」

網上瘋傳警務處處長鄧炳強與香港明星足球隊成員飯聚片段，期間鄧炳強手持咪高峰，對出席飯局的明星讚口不絕，又指「我做警察係學阿成龍大哥、方中信，全部都係學你哋」。網民紛紛猜測片段由誰拍攝，結果有眼利網民認出拍攝者的灰色衣袖，和在佔旺時因襲擊途人而被判囚的退休警司朱經緯當日的衣著十分匹配，懷疑朱經緯就是拍片者。

網上流傳警務處處長鄧炳強、警察公共關係科高級警司江永祥等，和藝人飯聚的片段和合照。（網上圖片）

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網上流傳飯局的片段中，可見譚詠麟和成龍等和鄧炳強一起高歌一曲《朋友》，其中有一隻手從鏡頭後指向前方，懷疑是拍片者伸手出來，有網民就憑衣袖猜測拍片者是誰。

網上流傳警員與明星球隊的聚會相片，當中有多張是退休警司朱經緯與明星的合照，圖為他與譚詠麟合照。（網上圖片）

從與片段出步傳開當晚朱經緯和警務處處長鄧炳強、警察公共關係科高級警司江永祥的合照可見，朱經緯當日身穿一件灰色衣袖的外套，衣袖袖口位有一條條坑紋和螢光色的字，和片中伸手人的衣袖極為相似，有網民十分懷疑，朱經緯就是瘋傳短片的拍片者。

有網民笑言，流出片段的人士「衰多手」，不過亦有網民認為拍片者未必是朱經緯，「睇衫嘅物料，未必係佢」、「都有其他人著灰色衫」。