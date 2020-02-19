【武漢肺炎】台女工連夜趕工製口罩不慎夾斷手指　無法駁回需截肢

新型冠狀病毒疫情引致全球口罩供應緊張，香港陷入全民撲罩風潮，隔岸的台灣連日趕製口罩應付市民需要。因應疫情擴散，台灣政府加開工廠多條口罩生產線，但昨日（18日）卻發生工業意外，一名有14年經驗的女工操作口罩綁帶機時，意外被夾到右中指，半截指頭當場被夾斷，手指血流不斷送院，醫生評估無法駁回，要將右手中指第一節截肢。工廠同事稱，軍隊目前被調配到工廠幫忙，每位工人都要帶一個軍方手足，變相同時兼顧兩台機。網民收到消息後連忙說「辛苦了」、「感謝您為台灣的付出」。

有14年製造口罩經驗的顏姓女工，因為連夜加班不慎弄斷手指。（TVBS新聞截圖）

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台灣正調動工廠人力物力加開口罩生產線全力趕工，不少口罩廠員工加班不斷。事件發生於彰化華新口罩工廠，出事的58歲顏姓女工有14年的製造口罩經驗，昨日下午3時半，她接班製造綁帶外科口罩，在操作綁帶機時，機器壓下上升之際，女工想拿出口罩，被機器夾中右手中指，半截手指被截斷。

意外發生後，女工不知道手指已斷，傷口血流不停馬上向同事求援，同事用紗布嘗試幫她止血並送院。女工接受台媒訪問時稱，當時綁帶機正向上，一時沒有注意到就出事，她雖然受傷，但坐在急症室內神色鎮定。女工續稱，近日因為連夜趕工製作口罩，還要幫助指導由軍隊調來幫助的手足，分心同時看顧兩台機械，結果口罩綁帶機向上夾的時候，她想拿出口罩就被機器夾到。

台灣目前加開多條產線趕製口罩。（TVBS新聞截圖）

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女工的同事解釋，現在他們都要一人帶一個國軍，「因為他比較不會，我們要教他，變成說在兩台機器之間要跑來跑去」，較易分心。其他同事在出事後在工場內找到斷指，包起放冰塊送給醫院。可惜彰化基督教醫院副院長周志中指，醫生檢查傷口後評估，認為中指遠端指節滿布小血管，即使接回日後的血流供應會出問題，可能還是會壞死，故將右手中指第一節截肢，在傷口補皮幫助復元。

有員工指，他們要指導軍隊來幫助的手足，故不時分心看顧兩台機。（TVBS新聞截圖）

彰化縣勞工處長吳蘭梅稱，事發後即時了解，但女工想先休息，會繼續協助並提供員工職災權益諮詢，並派員到工廠了解作業環境是否安全。工廠則表示，女工是一名資深員工，會全力負責醫療費用及休養補償。

（綜合）