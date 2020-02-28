新冠肺炎｜韓懷疑患者瞞報病情叫白車　救護員無防備下接送須隔離

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情下，除了在醫院工作的醫護，每日於救護車接送不適市民的人員同屬高風險，韓國首爾一名懷似患者日前隱瞞病情叫救護車，令相關急救員須立即隔離，更指是因擔心說出實情會令救護車拒絕接送。首爾至今已有逾百名救護隊員因同類事件被隔離，當局擔心情況持續會導致救護人手不足。

韓國首爾一名懷似患者日前隱瞞病情叫救護車，令相關急救員須立即隔離。（KBS_News影片截圖）

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事發於首爾城北消防局，當局日前接報有市民稱劇烈腹痛，救護員一如以往地到場接送病人至附近綜合醫院，並歸隊回安全中心。不過當病人接受X光檢查期間，突然表示：「其實白天時我到了保健所接受（新冠病毒）檢測，正在家等待結果，肚實在太痛，但害怕如果說出我是疑似患者，急救車就不會來接我，所以沒能說出實情，對不起。」

消防局安全中心事後因擔心集體感染而進入緊急狀態，曾轉移病人的3人被隔離，令本來已因應疫情而人手不足的救護隊，臨近「癱瘓」情況。首爾市消防災難本部表示，截至2月23日，已有118名消防救護隊員因為與疑似患者接觸，正接受隔離。

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有前線救護員受訪時坦言「每天都在不安中出動」，形容類似案例最近頻頻發生，「如果抵達醫院後，病人在我們回局前就坦白的話，我們起碼能馬上去隔離，這已經非常感謝了」。前線救護員又指出，隊員有時在不知情下回到局內，導致更多人要隔離，「這樣的事情（瞞報）單單在首爾一天便發生幾次」。

由於目前規定只有發燒、咳嗽等肺炎徵狀的個案，救護員才可穿全身防護服，而他們出勤前只能完全依賴病人提供的資訊決定裝備；假如每次都穿上防護服，或會影響其他危急傷者的送院時間。前線救護員促請消防當局與衞生部門合作，例如共享疑似患者的資料，包括懷疑患者、正接受檢查人士的地址，惟保健局擔心個人信息洩露而拒絕。

（朝鮮日報）