新冠肺炎 | 扮智障人士對防疫職員爆粗　韓YouTuber直播惡搞被轟

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）在韓國爆發，當地民眾人心惶惶，但日前竟有YouTuber向韓國疾病管理中心打惡作劇電話，裝作是智力障礙人士對職員大罵粗口，引起網民炮轟。事後他刪片並道歉，卻同時反指網民反應過激，表示「就打了一次惡作劇電話」、「不是道歉了嗎？」

韓國一名YouTuber日前直播期間，向韓國疾病管理中心打惡作劇電話，裝作是智力障礙人士對職員大罵粗口，引起網民炮轟。（微博影片截圖）

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韓國疾病管理本部傳染病中心最近因應疫情設立「1339」諮詢電話。YouTuber金建宇（音譯，김건우）在周三（26日）直播時打電話，當有職員接聽後，他自稱有咳嗽及發燒徵狀，又突然罵粗口，再解釋說：「對不起，我每說一句話都要罵人，因為我有智力障礙，請理解一下，XX。」對方隨後着他稍等，但他因為怕被補而急忙掛線，然後狀甚輕挑地直言：「下次我準備好之後再來」

影片一出，大批網民批評金建宇不單冒充患病的人，更無故對職員出言侮辱，狠斥他幼稚又自私。金建宇翌日再上傳影片，辯稱惡作劇電話是在酒後身心疲弱下打出，並跪地道歉。不過，金建宇在道歉影片中同時公開其贊助帳戶，希望有更多人「捐款」，被網民質疑未有反省。

金建宇其後再拍片，呼籲網民勿上傳惡意留言，「不是道歉了嗎？就到此為止吧。若要說我們國民有甚麼問題，就是明明不是嚴重的事，卻弄得很嚴重」，「就打了一次惡作劇電話，別再反應過大了」。

（綜合）