【新冠肺炎】網上謠言廁紙供應不足工廠暫停產　日本人恐慌搶廁紙

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續肆虐，繼香港、台灣早前出現搶廁紙瘋潮，最近連日本人也囤積廁紙。近日網上突然謠言四起指因為日本的衛生紙工廠因為疫情關係，將會暫停運作，更稱大部分原料其實從中國入口，疫情下亦會無法供應日本，不少當地人開始恐慌，並衝至全國大小超市及商店掃衛生紙。有商店更指廁紙銷售量突然急升，估計這搶購潮會持續一段時間。

超市內大批民眾排隊付款買廁紙，長長人龍長十分誇張。（Twitter圖片）

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近日大批日本網民於Twitter上載相片，表示不同超市及藥妝店的廁紙、廚房用衛生紙、盒裝紙巾都被掃清，貨架空空如也。他們指民眾在超市內瘋搶廁紙，排隊付款的人龍「打蛇餅」，即使商店表示一人限買一包，很快被掃清，場面誇張。

有網民分析指最近網上假消息瘋傳，日本的衛生紙工廠因為疫情關係將會停運，又指因為原材料本來從中國入口，疫情肆虐下將無法供應日本。

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近日大批日本網民於Twitter上載相片，表示不同超市及藥妝店內的廁紙、廚房用衛生紙、盒裝紙巾被掃清，貨架空空如也。（Twitter圖片）

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另外，亦有消息傳稱部分不法商人開始囤積衛生紙、食品等生活用品，更會以高價炒賣，而日本無法規監管這些炒賣及囤貨行為，故民眾人心惶惶。亦有網民稱因為看到電視新聞報道香港及台灣早前搶廁紙的情況，繼而感到恐慌，種種原因累積下終出現全國搶衛生紙瘋潮。

後來當地衛生紙工廠闢謠，澄清原材料只有很少部分來自中國，對衛生紙供應並無影響，叫民眾無需囤貨。不過有超市負責人稱，因為社會已開始恐慌式搶購，衛生紙存貨一下子被掃清，所以送貨需時，不少人見無法購買又會走到另一間商店搶購，故民眾囤貨潮仍會持續一段時間。

不少網民分析苦況，指為了買一包廁紙排隊一小時付款，部分失望而回的網民更鬧爆剛剛搶口罩轉身便要搶廁紙，猶如被大整蠱，「很累啊，就是想買一包衛生紙而已」、「在東京的超市也買光了」、「感覺政府在隱瞞疫情，很多人也恐慌的搶購」。

有網民批評政府處理疫情手法嚴重滯後，突然性停課、主題樂園停業等令民眾感到不安，加上防疫資訊更新太慢，繼早前口罩瘋搶潮出現後，民眾才知道事態嚴重，而政府由頭到尾亦無擴大措施幫助國民，最終出現猶如地震一樣的災難性儲糧場面。

（Twitter）