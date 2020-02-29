【新冠肺炎】韓國網民實拍震撼空城照　明洞景福宮少人得可怕

韓國一直是港人熱門旅遊勝地，但當地正經歷新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情，周六（2月29日）單日急增813確診個案，全國累計3150人受感染，至少17死。疫情重創旅遊業，過去不少人流如鯽的著名景點，例如首爾光化門、明洞和釜山南浦洞等，頓時變得空空如也。

【韓國景點空城照】韓國首爾著名景點光化門及景福宮，在新冠疫情下人流稀少。（Twitter「eb4224_」圖片）

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截至周六（29日）上午，韓國較前一天新增594宗確診病例，累計有2931宗。在疫情持續擴散下，到訪的韓國的旅客大減，為防被傳染，當地人除上班外也盡量避免外出，令平時非常熱鬧的購物街、景點名勝等異常平靜。

在首爾，購物區如明洞、仁寺洞、弘大、高速巴士轉車站地下街等，就連周末晚上也變得像平日清晨，雖然大部分商店仍有營業，但行人卻寥寥無幾。至於光化門和景福宮，由於旅客減少，當地市民亦不禁拍照記錄這一刻，驚訝表示：「從未看過這麼少人的景福宮。」

韓國第二大城市釜山，日常客人源源不絕的購物區南浦洞和西面，近日也儼如「空城」；另有網民上傳海雲台的照片，受疫情影響加上天氣寒冷，看到整遍地區人流極少，令網民笑言「海灘上的海鷗比人還要多」。