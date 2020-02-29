新冠肺炎丨衛生巾都搶！炒價達240港元一包　日女狂呻乜都買唔到

新型冠狀病毒肺炎COVID-19 （俗稱武漢肺炎）疫情迅速擴散，日本是其中一個有多宗感染個案的國家。早前當地步香港及台灣後塵，因出現網上謠言引發搶廁紙瘋潮，沒料「盲搶潮」仍未完結，最新一波竟是女生每月必需品—衛生巾！有日本女生於Twitter發文大呻，不但廁紙、杯麵等貨品被買光，連M巾也被人搶購一空，令下星期將面臨月事的她非常徬徨，明言希望民眾按需要購買勿囤貨。

日本早前因出現網上謠言引發搶廁紙瘋潮，沒料連衛生巾也被搶購一空。（Twitter圖片）

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早前日本網上突瘋傳謠言，指當地的衛生紙工廠因疫情關係將暫停運作，更稱大部分原料從中國入口，疫情下亦無法供應日本，引起民眾恐慌，紛紛衝到全國大小超市及商店掃廁紙，即使有店家規定每人限購一包亦極速賣光。

有日本女生於Twitter發文大呻，指各種日用品如廁紙、面紙及杯麵等，均被民眾搶購一空，「網路上有大聲宣揚購買數十箱衛生紙的人，但其實真的有需要的人（買不到），所以希望他們停止」。

有網民發現，一包日用衛生巾的炒價竟高達240港元，相當誇張。（Twitter圖片）

沒想到盲搶潮一波未平一波又起，她更崩潰指出，被買光的不止廁紙，連女生每月必需品衛生巾也成為搶購目標，「麻煩的是下週生理期，但沒有存貨，所以很困擾」。

帖文一出即被當地網民瘋傳，「衛生紙」、「衛生巾」、「買斷」、「安倍辭職」等字眼均成為熱門搜尋關鍵字。有網民甚至上載截圖，可見一包22塊裝的普通日用衛生巾，炒價竟高達3333日元（約240港元），誇張程度令人目瞪口呆。

有網民批評，在這時候大手入貨再抬價轉售生活必需品的人非常無恥，「這些人會落地獄吧」，又建議大家於貨源供應改善後，於家中儲起足夠一個月使用的日用品，以免再發生同類情況時求助無門。另有女網民趁機討論「沒有衛生巾如何應對月經」的方法，稱最壞情況下或要自製布M巾，或是以其他紙製品代替。

（Twitter）

日本民眾搶紙巾：

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