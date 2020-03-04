小童口罩唔夠？萬寧明網上派籌教你點攞　一田有貨幫你度點先買到

新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情持續，家長眼中大人無口罩事小，子女無口罩就大件事。萬寧公布和「THE GULU」合作，3月5日早上開始在網上派籌，發售理的口罩。一田今日全港6分店，包括沙田、大埔、荃灣、屯門、觀塘及將軍澳店，發售Skater小童口罩。

萬寧明天聯同THE GULU網上派籌，想買記得先下載手機程式。（The Gulu)

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萬寧公布和「THE GULU」合作，明早9時30分、9時45分和10時共分3個時段在網上派籌，以65元出售「理的外科手術口罩(12X7CM) 30片獨立包裝 (適用於幼童)」一盒，成功取得籌號人士可於同日晚上8時前到15間指定分店購買。

要注意，成功獲得籌號人士購買前須出示「THE GULU」App籌號掃描確認，不能用截圖等其他方式，所獲的籌號以及籌號上的QR碼也要小心保管，以免外洩追究無門，如有興趣的家長，記得提前下載「THE GULU」App並登記成會員，為明早搶籌做準備。

萬寧網上派籌逐步教你點樣攞！

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一田全港6間分店，包括沙田、大埔、荃灣、屯門、觀塘及將軍澳店，今日亦有發售Skater小童口罩，每盒30個售99元，有Hello Kitty、日本火車等款式可選，每人限購一盒售完即止。

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不過據一田公布，各間分店名額火速爆滿，其中觀塘/大埔一開舖即爆，其他分店亦火速滿額，情況如下：

大家今次買不到，但下次仍想買，就記緊Like其官方fb，掌握一田下次開售的最新消息，同時分析一下各間店滿額時間，如單以3月4日開售情況而言，如果地點合適，屯門店和將軍澳店似乎更易買到，其他分店則要早點去排隊了。