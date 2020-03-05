3香港4月推5G Plan　100GB數據月費388元　了解呢6點再決定轉唔轉

香港即將走入5G年代，5G 頻譜將在 4 月 1 日正式生效。其中 3 香港率先公布同步於 4 月開始推出 5G 服務，標準 5G 計劃包括 100GB 數據月費收388元 ， 200GB 數據則月費為 688 元，合約一簽24個月。事實上大部分手機用家對5G並不熟悉，踏入5G時代要不要跟着轉Plan也是茫無頭緒，不少人心中都有大量疑問，例如「是否需要更換5G手機？」、「5G到底有什麼分別？」、「3G或4G網絡是否不能繼續使用？」等等，下文即將解答大家的問題，了解完呢6點，你先再決定吧！

今年香港將會開始有5G網絡可以使用，但5G到底是什麼卻不是很多人知道。（新華社）

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5G是什麼？5G手機有什麼特點？我要使用5G嗎？這一系列問題很多人都會覺得疑惑，但其實只要了解5G的原理，及最新的流動服務供應商安排，就會知道5G到底與4G及3G有什麼分別，以及自己是否需要轉用5G。

↓↓↓ 5G的6個常見問題 ↓↓↓

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香港開始有5G服務供應，但個人現時是否需要就見仁見智。（資料圖片）