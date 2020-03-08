【婦女節】破格想法改變人類生活　呢10樣嘢原來都係由女性發明！

提起3月8日國際婦女節（International Women's Day），你或許知道與百多年前俄羅斯一場為女性爭取權利的遊行有關，時至今日身處香港，更覺得這日與自己關係不大。不過古往今來婦女對社會有着不能輕視的影響力，以下10樣你幾乎每日用到的東西，原來都是由女性所發明，就趁屬於女性的這天，好好了解一番，感謝身邊女性的努力吧！

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1. 電腦軟件

發明家：Grace Hopper

「電腦軟件之母」霍普本身為一名電腦科學家及數學家，二戰期間她曾在美國海軍服役，發明將書面語言轉成電腦代碼的編譯程序，是世上首個商用高級電腦語言是世上首個商用高級電腦語言「COBOL」的開發者之一。她亦是電腦術語「臭蟲」（Bug）和「除蟲」的發明者，因她曾於故障的電腦接觸器內找出一隻飛蛾。

2. 汽車水撥

發明家：Mary Anderson

安德森於1903年的冬天前往紐約時遇上大雪，她留意到司機不時要打開車窗清走積雪，過程中車內會變得寒冷，而且亦有機會造成危險，故她設計了一個可於車內控制的橡皮刷並取得專利。然而當時的汽車生產商卻對設計不感興趣，認為水撥會影響司機的專注程度，故安德森並未有從發明中獲利。

3. WiFi

發明家：Hedy Lamarr

拉瑪本身是猶太裔銀行家之女，自小對機械充滿興趣，長大後卻成為了一名荷里活艷星，然而喜愛科學的她回家後總是醉心研究。二戰期間，她與拍擋安瑟（George Antheil）發明了可以改變頻率的無線電導航系統，防止魚雷偏離目標，成為藍芽、WiFi等技術的基礎。

4. 來電顯示

發明家：Shirley Ann Jackson

來電時看到誰找你原來要歸功女性？原來這技術來自美國麻省理工大學首位非洲裔女性博士得主、物理學家傑克遜於1970年代的研究，該研究更對日後的太陽能電池、甚至光纖等發明打下基礎。

5. 閉路電視

發明家：Marie Van Brittan Brown

1960年代，與丈夫居於美國紐約皇后區的布朗因常要獨自留在家，對附近治安感到擔心，於是想到設立閉路電視系統。系統以相機連接到電視屏幕，屋內的人可透過對講設備與門外的人對話，也可以利用遠程裝置遙控開門，甚至有緊急按鈕即時報警。

6. 洗碗機

發明家：osephine Cochrane

喜歡在家招待朋友的科克倫本身家境不俗，並不需要親自洗碗，不過她發現傭人的洗碗速度不夠快，故想到設計一部以摩打驅動、能自動清洗又不會打爛碗碟的機器。好景不常，科克倫的丈夫因酗酒，離世前欠下債務，她遂為洗碗機的設計取得專利，並開設洗碗機製造廠。

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7. 塗改液

發明家：Bette Nesmith Graham

高中就輟學的格萊姆於一銀行擔任秘書，不時發現同事常因打錯一個字而要全頁重打，後來她看到藝術家會用白色的顏料蓋住錯處，便靈機一動，以攪拌機把水性顏料和與公司紙張顏色一致的染料混合，再以水彩筆以同一方法修正文件。她的自製改錯液深受同事歡迎，但卻因花太多時間於調配改錯液上，以致被公司「炒魷」，後來她為塗改液申請專利，產品廣為流行。

8. 方底紙袋

發明家：Margaret Knight

紙袋也要發明？沒錯，以往的紙袋設計就像信封一樣，沒法盛載大量物品。美國工廠女工奈特留意到這情況，便想到只要將紙袋造成平底就能解決問題。她花大量時間研究，終於發明出能自動摺疊、黏貼方底紙袋的機器，改變了人們厭惡使用紙袋的習慣。

9. 碎朱古力曲奇

發明家：Ruth Wakefield

曾任營養師的韋克菲爾與丈夫在美國經營收費休息站，有天她打算為客人製作曲奇時，發現朱古力已用完。她遂將廚房內的雀巢巧克力條弄碎加進麵糊，以為烘焙過程會融化，沒料完成後朱古力卻維持原狀，碎朱古力曲奇意外成為極受歡迎的甜品。

10. 大富翁遊戲

發明家：Elizabeth Magie

雖然大富翁遊戲以男性富翁作為代表標誌，但遊戲規則卻是由名為瑪姬的女子發明。由於當時的棋盤遊戲常常有作弊情況出現，她想到以稱為《房東的遊戲》的物業買賣遊戲，揭示資本主義的核心問題，其後將專利售出，風靡全球。

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