警方fb出Po賀30萬讚好反引Unlike潮　網民：刺激過睇恒指急跌

除了恒生指數以外，今日還有一個數字引來網民熱切關注！警方今早（9日）在「香港警察 Hong Kong Police」facebook專頁發帖，指4年間累積30萬讚好，還特別以網上熱爆詞「30萬， thx」向市民表達感謝。沒料帖文一出反引來unlike潮，僅6小時警方專頁的讚好急跌1萬，跌勢引來網民熱烈討論，不少人更持續報數，聲稱刺激過睇恒指急跌，成為網上熱話。

警方fb今早出po賀專頁獲30萬like，沒料卻引發一輪unlike潮。（警方fb截圖）

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警方fb今早10時30分發文，指在這段日子與香港人一起經歷高低起跌，面對逆境會堅持初心，力求在訊息紛亂的網絡世界中，為市民提供準確和可靠的警隊資訊；又指在4年多以來，專頁已累積了30萬讚好，感謝市民支持和鼓勵。

帖文中，專頁小編豪言希望透過警方專頁獲得資訊的人數持續上升，「達至「300萬，thx！ 」甚至「3000萬，thx！」。

不過，警方帖文對專頁讚好人數未見催谷作用，反而引發一輪unlike潮，有網民發現該帖文發出後，警方專頁的讚好數字持續下跌，形容「秒秒都跌緊」，「刺激過睇恒指急跌」，不少人整個下午不斷到香港警察fb專頁看看最新數字，截至下午5時，專頁讚好人數跌破29萬，即僅6.5小時，專頁like數蒸發了1萬。

有網民笑言警方專頁急跌1萬like，跌幅也僅3%，較恒指今天跌4.23%還少，形容是「跑贏大巿」，又指警察fb專頁的unlike潮是「受恒生指數影響啫」。有網民留言指小編出一個post即引萬人unlike十分誇張，又稱如非這個帖文也沒發現自己like了。

至下午5時，警察fb專頁的「30萬， thx」吸引了約3.9萬個網民給予反應，「讚好」人數稍稍多於「嬲嬲」人數，亦有不少人留言支持警方，高呼「警察加油」。