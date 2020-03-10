【新冠肺炎】洗衣機洗完再熨平　泰國黑心商人翻新二手口罩轉售

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）爆發以來，口罩荒短時間內變成全球性問題，多國人民四出頻撲只為買口罩，令不法商人有機可乘。泰國警方日前破獲黑心回收場，發現有人將回收得來的二手口罩，以洗衣機清洗再熨平「翻新」後，重新包裝轉售，當場拘捕6人。

泰國警方破獲黑心回收場，發現有人將回收得來的二手口罩，以洗衣機清洗再熨平「翻新」後，重新包裝轉售。（泰國民族報影片截圖）

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疫情於多國擴散，卻成為不法商人牟利的好機會。泰國警方上周一（2日）於北標府突擊搜查一間回收工廠，揭發有人將二手口罩加工再轉售。涉事工廠為半露天設計，工人將隨意放於地上的一籃籃口罩分批放進洗衣機「消毒」，再將口罩放到地上的木板上，以熨斗熨平加工並重新包裝入盒。

其中一名工人表示，他們每加工一個口罩可獲1泰銖（約0.25港元），每日約可製造約300至400個。雖然工廠負責人極力否認購入舊口罩，辯稱自己從工廠入貨再加工包裝，批發到外地轉售，惟警方拿起口罩一看，便發現鐵線曾被屈曲，明顯有用過痕迹。

工人會以熨斗熨平口罩，掩飾鐵線曾屈曲的痕迹。（泰國民族報影片截圖）

警方表示，經調查後拘捕3人，包括47歲回收場負責人及兩名分別44及46歲同黨，「被捕人士會在網上出售加工口罩，每個價錢為3銖（約0.75港元）」。警方又指，被捕人士其後承認，曾購入至少20萬個舊口罩作加工，暫未知已流出市面的數量；在場檢獲的口罩將交由泰國商務部作檢驗，以確定來源。

（綜合）