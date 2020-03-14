【新冠肺炎】比爾蓋茨神預言演講瘋傳　5年前已估到病毒大流行？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情席捲全球，繼東南亞國家後，歐美多國亦見爆發，世衛公布截至13日，中國以外確診病例達至少51767個。 微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）日前撰文指，新冠肺炎對世界構成嚴重威脅，可能是「百年一遇的大流行病」。有網民更發現，原來比爾蓋茨早於5年前已「神預言」世界或會有嚴重傳染病流行，並曾警告各國要及早準備，相關片段旋即瘋傳，有人更質疑今次新冠肺炎是比爾蓋茨及大藥廠的陰謀。

有網民發現微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）5年前曾於一次演講「預言」世界或會有嚴重傳染病流行，片段極速被瘋傳。（TED片段截圖）

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比爾蓋茨在《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）上月刊登的文章中提及，新型肺炎比許多其他致命病毒更致命及更具傳染性，「比典型季節性流感嚴重得多」，對世界構成嚴重威脅，或成「百年一遇的大流行病」。

有網民翻查資料，發現蓋茨早於2015年一次名為「下一次爆發？我們還未準備好」的TED演講中，竟「神預言」了傳染病爆發的情況。當時他提到，2014年曾發生伊波拉病毒全球爆發，國際社會應從傳染病疫情中學習，善用科技及資源，合作建立健全的應對系統，為下次傳染病爆發做好準備。

他於演講中曾提到，小時候以為下次世界如果再遇死傷無數的災難，或因為核戰，然而長大後他改變想法，「如果在未來幾十年內有東西能讓超過1000萬人喪生，那很可能是一種高度傳染性的病毒，而不是一場戰爭」。當時他指出，各國仍未有足夠的流行病學家進行研究，亦無隨時候命的醫療人員，也沒有對流行病應對系統增加投資，直言「我們還未為下次潛在疫情準備好」。

比爾蓋茨基金會於2月5日宣布，捐贈1億美元幫助全球對抗疫情（AFP）

相關演講片段極速被瘋傳，網民紛紛驚嘆蓋茨5年前已預言國際社會將再次受疫情威脅。有人更提出陰謀論指，蓋茨「早就知道」、「預測或計劃了新冠肺炎疫情」，以便從開發疫苗的生意獲利，呼籲網民要「提防大型藥廠」，然而相關消息已被事實核查網站證實為流言。

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