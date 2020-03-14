新冠肺炎 |錄節目要藝人戴餐飲業透明口罩　浙江衛視一個原因死撐

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）重災區開始由內地轉到外地，多個省市開始復工，連一度叫停的影視節目亦恢復錄影，最近就鬧出笑話。日前微博瘋傳，浙江衛視節目《天賜的聲音》錄影時，居然不給藝人戴上外科口罩，而是人人一個餐飲業用的透明口罩，根本不能防病毒。網民看到畫面認為電視台在開玩笑，為了收視不管藝人安全，笑稱是要他們「準備去賣鹽酥雞嗎？」。

浙江衛視節目《天賜的聲音》要藝人戴透明口罩錄影。（《天賜的聲音》截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

網民指戴上透明口罩後，認真說話都變搞笑。（《天賜的聲音》截圖）

內地陸續復工，電視節目亦恢復錄影，但有歌手王力宏、張韶涵、胡彥斌及蘇有朋擔任導師的浙江衛視節目《天賜的聲音》，節目重新播出卻引發熱議，因為製作方竟要藝人戴上一個餐飲用的透明口罩，其實就是一片膠片擋住嘴，防止煮食時口水噴到食物上，無完全密封不能徹底阻擋飛沫，沒有防疫功能。

藝人戴上的結果，是一副認真的樣子都變得詼諧，網民不禁留言「不好意思，我覺得有點搞笑。」微博網民稱明白製作方是想藝人露面保持收視，但在非常時期難免危害到藝人安全，「浙江台也是人才」、「不愧是死人台，真的是毫無節操」。

製作方一度在微博解釋有做完全消毒，但說法未被網民接受。（微博截圖）

製作方一度在微博帖文解釋，電視台將場地完全消毒，更公開所有工作人員的消毒流程，稱為不必過分擔憂。然而這個解釋未被網民接受，有人繼續狠批：「江衛視這是打算繼《追我吧—玩命加速》後，有製作了綜藝巨作《天賜的聲音—勇奪新冠》。」

（微博）