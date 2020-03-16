新冠肺炎│男孩輕快唱《方艙醫院真神奇》　網民批「歌頌災難」

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，最先爆發的中國疫情有所紓緩，緊急設立的10多個方艙醫院已全部休艙。日前網上流傳一段由兒童演唱、歌頌方艙醫院的歌《方艙醫院真神奇》，演唱的男孩身穿白恤衫，塗上紅唇膏，引來網民熱論，直言「妝和詞都讓人作嘔」，連內地傳媒《新京報》也指「掉了一地雞皮疙瘩！」。

演唱的男孩身穿白恤衫，塗上紅唇膏，演唱時表現得非常投入。（網上圖片）

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《方艙醫院真神奇》由《湖南日報》報業集團旗下的「華聲在線網」，以以《瀟湘詩會<湘人湘歌>(八十三)范銘軒|方艙醫院真神奇》為題發布。作品由湖南兒童文學作家譚哲，與作曲家卜文正和蔣軍榮製作。

華聲在線網介紹中寫道，「以孩子的眼光和童謠的語言，細緻、深入的具體刻畫，用音樂的手法，向孩子們描繪出『白衣戰士』不僅幫助患者抗擊病毒，還用自己的愛心舒緩病人緊張、恐慌情緒的鼓舞人心的美好場景」，宣揚抗疫的「樂觀主義精神」。

↓↓↓歌詞中歌頌武漢醫生和護士的功績↓↓↓

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演唱的男孩身穿白恤衫，塗上紅唇膏，演唱時表現得非常投入，不時手舞足蹈，唱到「歌聲郎朗暖心底」就把雙手放在心口，唱到最後「生命力量齊匯聚」就擺出加油的手勢。

不過，歌曲被網民劣評，直指是疫情災難，沒什麼好歌頌的，「湖北人被隔離了這麼久，到現在都不能工作賺錢養家，民不聊生的，他們這麼歡樂？」、「我們不管什麼角色的人都應該反思，銘記，而不是歡慶這一災難之下對抗絕望的樂觀」、「我聽了是挺恐慌的」、「災難式的審美，無恥式的邀功」，亦有不少人男孩化妝很出事，「化妝師是從殯儀館請的吧？」、「眉心少了一顆紅點」、「孩子真可憐將來這都是黑歷史」。

內地傳媒《新京報》15日亦刊出一篇題為「聽了『方艙醫院真神奇』，我掉了一地雞皮疙瘩」的評論，文章指出抗疫是一件嚴肅而沉重的事情，將方艙醫院化爲歡快兒歌的素材，不僅淡化了抗疫的災難底色，也消解了抗疫的嚴肅性，「它並不讓人覺得，這是在向醫護人員表達敬意，向曾經在此治療的患者表達寬慰，反而是在強行歌頌災難」。

文中呼籲，文藝作品的創作應該建立在正視「疫情帶來的傷痛」這一基礎之上，去記錄那些有血有肉的形象，而不是像「方艙醫院真神奇」這般缺乏共情的虛美，「面對如此沉重的疫情，保有敬畏之心，也是一個文明社會的底色。」

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