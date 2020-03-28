自遊人生｜4種日本長期簽證　投資移民35萬起　學日文可以做兼職

編按：不論移民或是移居，第一步是要取得長期居留簽證。現時日本長期簽證分4款，部分申請條件甚至不算太高，原來出走香港並非這麼困難！

如果想要移民或移居日本，現行取得長期簽證的方法有4種。（資料圖片）

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3.1 長期居留簽證

攻略

千萬不要以為你的護照可以進入其他國家，就等於可以在那裡留多久就留多久！對於我們香港人的特區護照來說，很多國家都是免簽證的。但每個國家都有其法定的旅遊逗留期限，出入境權限而非居留權！

我們這個「悠」牧家庭，過去五年去了三個國家，暫時以日本沖繩住得最長，快要三年了！這段在日本生活的時間中，差不多每星期總會有一兩個讀者，透過我們的《悠牧家庭》的 Facebook 專頁或電郵詢問有關日本長期簽證和日本買樓的事。因未能三言兩語就可答覆，所以我們在此盡量解釋。

先說說四種簽證的類別：

在日本做生意是移民或移居的方法之一。（GettyImages）

1. 投資經營簽證

現時較多香港人申請的，就是「經營管理簽證」。這種簽證相對投資金額門檻較低，條件是在日本當地開一間公司。

至於是哪種業務種類則沒有規限，只要是「能夠促進日本經濟」的都可以。 資本規模最小由 500 萬日圓開始。我見過有人做「日本貨代購」、「民宿 管理」、「潛水店」或「中華料理」等等。

只要每年營業額達到五百萬日圓，就可以把簽證續期，由一年、三年到五年不等。

我們在日本遇到的香港人，大多是這種簽證的。連續住滿日本十年，就可以申請日本的永久居留權，日本叫「永住權」。這個簽證最大的特點，就是沒有日語能力的限制，就算你不懂得日語，也一樣可以申請。近幾年， 香港的傳媒都有不少關於這種簽證的報道。

作者建議，如果本身通曉日文，可以考慮工作簽證。（電影《何者》截圖）

2. 工作簽證

如果你精通日語，又被日本公司聘請，那麼你就可以選擇工作簽證，這種簽證必須由日本聘請你的公司為你申請。

不論是否外國或本地人，只要是公司老闆，都可以聘請海外員工。大前提是要證明這位海外員工到日本工作的必要性。例子：你在日本開一間「中華料理」，去中國聘請一位大廚過來上班，是理所當然的事。當然，最終還是要由日本政府決定是否批出工作簽證。因為日本政府在審核任何簽證時，都會要求申請人提交相關的學歷，經驗證明，甚至是「良民證」，即是「無犯罪紀錄證明書」。日本在這一方面非常嚴格，我自己聽過很多次， 一些外國人在日本國內醉酒鬧事，一經拘捕，馬上被日本政府取消在留資格，要立即返國。

工作簽證也分兩種，一種是「人文知識、國際業務」，這種簽證一般都需要有大學學位作為基礎，否則你要提供在工作領域上已經達到管理級的證明。這種簽證例如有機械工程技術人員、外語翻譯、設計師、市場調查研究人員等。

另一種是「特別技能」工作簽證。技能簽證是給工作在特殊領域、有熟練技能者的簽證。例如：廚師、國外特有建築的建築工人、航空飛行員、 寶石或毛皮的加工技師、運動員教練、葡萄酒的鑒定師等，都屬於這種「特別技能」工作簽證。

如果有意學習日文，學生簽證也是一個好方法。（GettyImages）

3. 留學簽證

當然，如果你也想學好日語，那麼直接申請一個日本留學簽證，是最簡單直接的。留學簽證也跟工作簽證一樣，最好由在日本的語言學校為你提交申請。日本留學簽證的特別之處，是這種簽證可以讓你每周工作二十八小時，讓你去賺取（幫補）生活費及練習你的日語。每周二十八小時，一星期平均就是每天四小時，所以日本很多兼職工作（例如便利店），都是以 每天四小時一工算的。

如果資歷足夠，也可以考慮高度人才簽證。（《晴～綜合商社之女》劇照）

4. 高度人才簽證

最後，當然就是現時日本政府極力推廣的「高度人才簽證」。這個簽證的特點，就是計分制，只要你的分數到達某一個水平，最快可以居住日本一 年後就取得永住權。而積分就是根據你的教育程度，是否世界上的名牌大學畢業、收入水平、年齡以及工作經驗去衡量。

在 2015 年，日本法務省已經公佈新的「高度人才積分制度」，到了 2017 年 4 月正式生效。為了知道更多有關這個新的簽證，我們詢問了日本行政書士——大城健之介先生。他2002年已經由東京移居沖繩，雖然他是在東京出生，他的祖父原來也是沖繩人。

大城先生指出，高度人才積分制度分為三類：學術、技術、管理。而積分制度是按你的大學學歷（學士，碩士，博士）、工作經驗、每年收入、年齡、 特別積分（例如是曾經獲得的獎項或專業資格）等各種項目，把分數加起 來，達到 70 分的，就已經符合基本條件申請日本高度人才簽證。

學歷當然是越高越好，工作經驗也是越長越好，每年收入也是越多越好， 有特殊獎項或專業資格的更是如虎添翼。但是要留意，年齡卻是越後生越好！基本上，如果已經是三十九歲或以上，這方面已經沒有分數。但是如果你還未到三十歲，那麼你已經有 15 分了！

還有，如果你是在 QS University Ranking / Academic Ranking of World Universities / World University Rankings 的頭300所國際有名大學畢業，也會額外加送10分。當中，中國的北京師範大學、復旦大學、南京大學、 北京大學、上海交通大學、清華大學、中國科學技術大學、浙江大學也在其中。香港的就有香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學上榜！加上你的大學學士學位，就已經是 20 分了！

這樣計算，如果你還未到三十歲，在以上的國際有名大學學士畢業，就有15+20=35分，已經是基本要求的一半了！詳細資料請看日本法務省入國管理局的網頁，當中有清楚易明的英語資訊，還有Excel可以幫你自動計分，或許你不知不覺的已經達到要求了！

每一種簽證到有其知識水平或資金的要求，如果你欠缺知識或資金，那麼還有一種方法，就是嫁個或娶個日本人，那麼你就可以獲得日本人配偶簽證。不過，這並不是每一個人都可以做到的，有可能所要求的比知識或資金更高，哈哈！

如果語言能力有限，持有學生簽證的人還是交給學校幫忙辦理較好。（資料圖片）

「免卻」繁複簽證手續攻略

不過說得實在一點，其實大家如果在跳出香港之前，已經擁有一定程度的「彈藥」，那麼最好的策略還是先用學生簽證去學習當地的語言。

學生簽證是眾多長期居留簽證門檻最低的。這也引申出學生簽證的風險也是最低，因為你是以「學生」身份去長期居留，也代表著有「語言學校」會為你提供很多生活上的實質支援。當中以「簽證續期」最為重要。

當你在一個異邦國家，去辦理簽證續期時，你需要直接面對當地的政府部門。而其他國家的政府部門運作模式並不一定會跟香港相同，服務態度也跟香港優秀的公務員有差別。除非你的語言能力已經達到一定程度，否則你還是把這些「繁瑣」的簽證續期手續交由語言學校的校務處人員幫助你。

留學期間同時打工

一般來說，學生簽證是不容許你在當地就業的。然而，有些國家（例如日本）卻在這方面相對寬鬆。日本的學生簽證（研習日語），是可以每週工作28小時的。有兩個原因日本政府放寬這個就業限制：

一：讓留學生可以得到充分使用日語的機會，使日語學習更加事半功倍 。

二：當地勞工市場短缺，很多需要體力勞動的工作出現人手不足，所以留學生反而成為當地的勞動力。

語言學校的課堂一般都是每天2-3小時，其餘的時間都是自由時間。我們在日本生活了好幾年，也親眼看見不少留學生都會利用課餘時間到便利店工作。日本的最低工資大約在1,000日圓左右。所以每天就可以賺取約4,000日圓。每週就大約是28,000日圓，一個月就大約是112,000日圓（即約 7,840 港元）。

所以我自己也遇過一些「中年」甚至是「已退休」的人士，到日本學習日語，運用這個學生簽證，長期居留之餘，更可以由沖繩玩到北海道，闖盪整個日本！又有一些人，他們選擇了幾個日本城市旅居，每個城市住三個月， 每個地方都是深度遊。

（以上是《自遊人生 旅居藍圖》的內容節錄）

書名：《自遊人生 旅居藍圖》，作者：岑皓軒、馬漪楠 （天窗出版社提供）

作者：

岑皓軒（Matt Shum）

旅居達人，玩樂修行者，獨立投資者，財經雜誌專欄作者，香港電台節目主持，英國倫敦帝國學院電子及電腦工程學士；崇尚綠色樂活主義（LOHAS），達致財務自由後，不再為錢工作，現時與太太及兩名兒子旅居日本沖繩。著有《劈炮吾撈》、《全家變泰》、《放養孩子──育出自學力》等。

馬漪楠（Isabella Summers）

旅居達人，玩樂修行者，香薰和聲療老師，財經及親子雜誌專欄作者，行政長官卓越教學獎獲獎教師，香港浸會大學視覺藝術管理碩士；三十多歲就毅然放棄穩定教席，提早退休，崇尚綠色樂活主義（LOHAS），做自己享受的事！著有《全家變泰》、《放養孩子──育出自學力》等。

出版社：天窗出版社

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。