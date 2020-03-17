12星座｜天蠍座最適合情人節「做人」？6張圖看清星座最佳受孕日

「那個處女座很嘮叨、龜毛，白羊座很火爆沒耐性...」有懷孕計畫的伴侶們是否會在意星座，希望能夠生一個和自己個性相合的寶寶呢？台灣國泰醫院婦產科粉絲專頁就特別把每個星座寶寶最理想的「受孕日」整理成圖片，提供想當爸爸媽媽的市民參考，可以選在那幾天「加強做人」；但也提醒，懷孕、生產這段過程不一定能夠全在掌握之中，還是應該以寶寶健康、安全為優先考量。

如何生出最合拍寶寶？6張圖看清星座最佳受孕日！（點圖放大▼▼▼）

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小編模仿星座專家唐綺陽化身占星糖醫師，分享寶寶預產期推算方式，而這也能推算出何時受孕可以生出屬意的星座寶寶。預產期推算是以最後一次月經日再「加9月、加7天」的方式計算，例如最後一次月經來的第一天是1月1日，則加9個月是10月，加7天則為8日，預產期就可能落在10月8日，會生出天秤座寶寶。

醫師陳俐瑾表示，預產期僅為預估，並非寶寶一定會就在那天出生，事實上，往前推三週左右都可能是出生時間，所以他們抓了緩衝時間才訂出「建議的受孕日期」。陳俐瑾也提到，適用預產期推算的大前提必須是「本身月經經期穩定」，若月經來得不固定，恐怕無法依循；另外，受孕與否也必須看自己的排卵日，若建議受孕日當時並非排卵期，也可能影響受孕成果。

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提醒懷孕媽咪，還是應該以寶寶健康、安全為優先，除了不過度堅持算好時辰生產，若超過預產期一週以上也應及早就醫、進行催生，避免導致過期妊娠的風險。不少網友看了這則貼文認為很有趣，有人驚訝「竟然有這種操作」、「可以知道媽媽是什麼時候受孕的」，也有網友分享「我家寶寶原本是處女座但提早退房變獅子座」、「不管什麼星座，孩子健康就好」、「懶得算一切隨緣」，還有人感慨說「自己喜歡雙魚寶寶，但得先有老公才行」，引發一陣話題。

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