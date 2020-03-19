睇鹹片驚覺場景熟口面　台名校課室被潛入拍片　網民：放學要鎖門

性愛片場景一般都是模擬搭建，沒想到台灣竟有名校被潛入拍片，淪為色情片背景。有台灣網民網上匿名揭發，一所明星高中疑被潛入拍攝性愛片，有看過片段的人更稱主角都穿上類似該校校服的戲服，片段更被放到付費平台搵錢，更稱「正片精彩，學長蠻帥的」，引來網民熱烈討論。

有匿名網民網上技稿發帖，指有學校晚上被潛入拍攝色情片。（FB截圖）

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匿名網民在FB專頁發帖，寫道「各位放學可以試着鎖門，不然自己的班被當G片背景都不知道」，帖文還附上一張應在深夜拍攝的教室照片，可見燈還亮著有人走動，樓主藉以提醒同學們或有外人會趁放學後闖入校園，鎖門較穩妥。

消息一出網民震動，有該校學生一眼認出是哪個班房，忍不住留言慘叫，「這是不是我們班…？在一樓…」、「這個學校會介入調查吧」、「學校知道的話不會怎樣嗎」，更多人留言求看片，要求知情人士分享片源。

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其他討論區同樣關注事件，有網民看片後稱演員也穿上猶如該校校服的戲服，看來十分年輕似足學生，與場景十分配合，有指片中主角已刪除Twitter帳戶，但該片曾被上載到付費平台，有看過的人搞笑推薦：「正片精彩，學長蠻帥的」，引來大量網民要求分享睇片方法。