Twice周子瑜返台要家居隔離　PO自拍照氹粉絲　網民：怎麼暴瘦了

在韓國發展的TWICE成員周子瑜早前返回台灣，需家居隔離14天，她在IG最新上載的照片中，除了滿滿美食照以外，還有她抱着愛犬的自拍照，粉絲們望梅止渴，惟即時驚呼「你怎麼暴瘦了」，也心痛子瑜看來比之前憔悴了。

周子瑜抱着愛犬自拍，粉絲們看到即驚呼「你怎麼暴瘦了」。（IG圖片）

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據台灣傳媒報道，子瑜的家居隔離將在18日結束，其後會返回韓國，加入女團之後，子瑜很少有機會返回台灣過長假，只有農曆新年期間假期比較長，雖然今次在台期間不能外出只能留家，但仍可與家人共聚，也堪稱放了一個隔離假期。

她日前在IG發出多張家居照，當中大部分都是美食，包括意粉、沙律等等，均是子瑜愛吃的食物。子瑜笑言全都不是自己煮的，還稱很想快點和粉絲見面。

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不過網民看到子瑜的自拍照時，卻大感錯愕，直指笑容一如以往甜美的她，看來比以前工作滿滿時還要憔悴了，照片中的她看來瘦了很多，大家都叫她要好好保重，不過也有網民認為問題出在其髮型，指剪陰後的她沒有以往分界時來得精神。