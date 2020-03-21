探熱知識丨幾多度先算發燒？　衞生防護中心：紅外線額探或不可靠

新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）令市民極速提高衛生意識，出入屋苑或公司也要先探熱量體溫，不過每支體溫計各有不同，探熱亦有多種方法，究竟幾多度才算是發燒？衞生防護中心就於facebook發文，解答市民對探熱的迷思，指一般而言，口探攝氏37.5度或耳探攝氏38度便算是發燒。

衞生防護中心於fb發文，解釋不同體溫計及探熱方法會有不同的發燒度數標準。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

不同體溫計的參考發燒度數標準

衞生防護中心表示，當社區有傳染病散播時，恆常量體溫有助及有發現發燒及有呼吸道病徵者，以便將他們與其他人士分隔開，以防範病情擴散。中心早於2009年已發資料，指出紅外線額探溫度計雖然方便使用，常用作體溫篩檢，惟有研究報告指該類儀器未能提供可靠的體溫讀數，因此如市民對讀數有懷疑，應使用其他探熱器，如紅外線耳溫計再次量度以作確定。

中心又列出不同體溫計的參考發燒度數標準，分為口探（攝氏37.5度）、肛探（攝氏38度）、腋探（攝氏37.3度）、耳探（攝氏38度），建議市民使用體溫計前，應先仔細閱讀說明書，了解正確使用方法及讀數的參考值。選擇體溫計時，亦應考慮準確性、合適、方便及用家的接受程度。

最重要的是，體溫會隨年齡、時間及身體活動而變化，市民如懷疑發燒或出現病徵時，應及時求醫。

同場加映：美國傳染病學者拆解9大迷思

+ 19 + 18 + 17

+ 11 + 10 + 9