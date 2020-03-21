新冠肺炎︳護士拍蒼白皺紋手籲民眾留守家中　網民：看了會流淚

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球蔓延，即使是被讚防疫措施超前部處的台灣，確診個案亦已破百。一名在醫院工作的台灣護士在facebook發文，上載身穿保護衣及脫下手套後的雙手相片，可見手掌蒼白滿布皺紋，藉以呼籲大家盡可能留守家中，減輕前線壓力，不少網民看到相片均感到難過，紛紛留言打氣。

台灣有護士分享照片，呼籲民眾堅守家中，減輕前線壓力。（fb專頁「台東大小事」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

因應歐美多地實施出入境限制，中港台都出現留學生、僑民回家潮，當中部分人更是回國後才確診。台灣目前的確診案例大部分是境外輸入，除政府呼籲大家別旅遊、別離境外，有護士在fb專頁「台東大小事」發文，寫道：「為了你，我堅守崗位！為了我，請你堅守在家！」

樓主上載了穿上全套防護衣的相片，又貼出4名護士舉牌呼籲大家留在家中的照片，希望作為提醒。不過最震撼一眾網民的，就是另外兩張護士脫下手套後的照片，可見她長期戴手套的一雙手毫無血色蒼白得很，皮膚乾至起皺摺，比過度泡澡的手還誇張，令網民大呼心疼，更有人說看了很久，忍不住落淚，「看了會流淚」。

有網民看到醫護的辛酸後，提醒曾離境人士要自愛、自重，「別再到處趴趴走，醫護人員太辛苦了」，亦有人認為前線這時想聽的不會是「辛苦了」，而是「我們跟你們一樣，都在努力防疫中」。