佐藤健擄獲大量少女心有秘訣　女粉絲：我日日都收到佢電話！

最近日劇《戀愛可以持續到天長地久》（恋はつづくよどこまでも）迎來大結局，不負眾望創下最高收視率15.4%，網絡在線播放量更超越新垣結衣《逃避雖可恥但有用》，佐藤健憑劇中抖S（嚴重虐人傾向）角色「天堂醫生」爆紅，無開設Twitter和Instagram帳戶的他，竟然令不少女粉絲覺得「好像做了他女友」，直言令人心動到無法呼吸！

佐藤健在直播中慶祝31歲生日。（YouTube截圖）

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劇中角色設定完美、外表冷酷、霸氣、聰明的「天堂醫生」，欺負迷戀他的護士新人七瀨，施展各種抖S技巧，惟這個率直女孩令他心中的溫柔再也藏不住，這種「反差萌」加上各種第一身鏡頭，讓各年齡層女性感受到與天堂醫生戀愛的感覺，令佐藤健人氣急升，亦隨即開YouTube直播與女主角上白石萌音答謝粉絲支持。

然而，佐藤健為了與粉絲更親近，早在2016年已開設官方LINE帳戶，通過傳訊息分享日常生活，粉絲更可以回覆信息，信息亦會被「已讀」，儼如真實對話般，不少粉絲指非常期待信息彈出來的瞬間。

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除了LINE之外，佐藤健最近亦開了一個名為「Sugar」的即時對話軟件帳戶，直播時間到電話就會響起，如佐藤健來電一樣，能感受到在電視裡體會不到的私生活感覺。直播中會抽選用戶對話，當中不乏人妻，有女粉絲手抱嬰兒，更有女粉絲在老公面前向佐藤健表白，表示「我最想結婚的對象是你」，可見佐藤健的魅力實在無法擋。