【新冠肺炎】世界三大男高音之一杜鳴高確診　全家自我隔離

2019新型冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，被譽為世界三大男高音之一的西班牙歌手杜鳴高（Placido Domingo）周日（22日）在Facebook上宣布，對新冠病毒的檢測結果呈陽性，目前與親人正在家居自我隔離。

杜鳴高帖文稱：「我覺得有義務向大家宣布，我對新型冠狀病毒的檢測呈陽性。 只要醫學上有需要，我和家人會一直自我隔離，所有人情況良好，只有我因為出現發燒、咳嗽等症狀而接受檢測，結果確診。」

杜鳴高呼籲一眾粉絲要加倍小心，遵循衛生指引，包括經常洗手，以及與他人至少保持6呎（約1.82米）距離，盡量留在家中阻止病毒傳播，「我們定能一起打敗這個病毒，阻止這場全球危機，盡快恢復正常生活。請大家遵照各當局各項措施，保護自己和整個社區安全。」

現年79歲的杜鳴高縱橫歌劇界超過半世紀，以響亮、清晰和強而有力的嗓音聞名，飾演過超過150個角色，可謂票房賣座保證；除了演唱以外，杜鳴高近年還開始接觸指揮和歌劇院管理工作，其妻是女高音歌手奧尼拉斯（Marta Ornelas），兩人於1962年結婚。

目前西班牙確診個案超過2.8萬宗，累計死亡人數逾1700人，在歐洲國家中疫情僅次最嚴重的意大利，當局月中宣佈國家進入15日緊急狀態，現更爭取延長至下月11日。