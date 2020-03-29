長者記性差易混淆藥物　藥劑師上門送藥　三招助老友記準時食藥

新冠肺炎（COVID-19）疫情令市民人心惶惶，長者作為高危一族，近期除了擔心受感染外，日常的定期覆診及取藥也受影響。有社福機構與醫院藥劑師合作，每星期協助製作藥盒，安排配藥員上門為患有慢性病的長者送藥，確保他們不會食錯藥，同時協助建立良好服藥習慣。

有社福機構與醫院藥劑師合作，製作藥盒並上門送藥予長者，幫助他們建立良好的服藥習慣。（仁愛堂提供）

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香港面對人口老化問題，長者普遍有一至兩種長期病「傍身」，2013年香港藥學會一項研究指出，全港約四成長者需服用 5 種或以上藥物，可是年紀大難免機器壞，不少老友記都曾發生食錯或漏食藥等問題，長久下去更有可能影響病情。

現年94歲的鍾光榕（鍾伯）患有慢性病，須要長期服用數種藥物控制病情，不過藥物種類繁多，加上形狀及顏色也非常相似，令視力欠佳的他難以清晰分辨。最麻煩的是，部分藥物需要「一開四」食用，無人幫忙切藥下，他曾試過不小心倒翻所有藥物，情況非常狼狽。

由於鍾伯本身接受家居照顧服務，社工留意到他服藥的問題後，轉介他接受仁愛堂「社區外展藥劑師服務計劃」。醫院藥劑師會了解鍾伯的健康狀況，事先按其病歷，製作好藥盒，由配藥員帶同上門探訪，檢查服藥情況，同時為他進行基本身體檢查如量體溫及測試血糖，令鍾伯放下心頭大石，「每星期有專人將藥物送到家中，提我定時食藥和進行檢查，當然比以前好啦」。

參與計劃的高級藥劑師江文綸表示，透過親身探訪、配藥員每星期送藥，可幫助長者更深認識藥物，減少誤服或漏服藥物的情況；而配合社工定時跟進，亦可加強「醫社合作」，以便為病人提供更適切的藥物服務。

近日疫情嚴重，不少老友記或未能如期覆診，影響取藥及服藥進度，江文綸提醒長者，覆診的目的是讓醫生了解其身體狀況，以便調整用藥份量，「無論是3個月或半年，醫生建議的覆診時間就是有需要再次檢查的時期」，因此他建議可行情況下最好按時覆診，如未能親身到診所，家人亦可代為致電診所諮詢醫生意見，並安排代為取藥。

他又指出，照顧者可參考製作藥盒的方法，協助長者建立規律服藥習慣，「可以由家人定時打電話，每次接電話就代表夠鐘服藥，另外也可安排固定在餐前或餐後食藥，令老人家習慣」。不過他指，製作藥盒時須選用長者能靈活開關的藥盒，同時要留意藥物的存放要求及服用時間，若有懷疑應向醫生或藥劑師查詢。