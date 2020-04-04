動物之森｜人人喪玩《動物森友會》　捉住手仔逐步話你知點開始玩

「個個都玩《動森》，難道個個都知隻game係咩？」任天堂Nintendo Switch遊戲《集合啦！動物森友會》（動物之森）變成近期熱話，不少原來的遊戲「絕緣體」紛紛入手，但也有人到現在還心大心細，搞不清遊戲內容。若然不想成為朋友間的「奇葩」甚至搭不上話，便要快點看這款遊戲開局時的各種玩法，了解《動森》究竟是甚麼！

Switch《動物森友會》（遊戲截圖）

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無人島之旅

決定島名、角色名、島型等，並隨機分配兩個動物村民和島上既有水果。

償還貸款

無人島行程並非免費！「奸商」狸貓在最初便要收取5000 哩數，想賺哩數就要劈樹、釣魚等，還首筆債款後即能從帳篷上樓。玩家可更改家內設計，之後玩家繼續做樓奴，賺錢供更大層樓。

日日賺哩數、賺錢

想錢、賺哩數就要花時間捉蟲、釣魚、劈樹等，解開成就拿哩數，再賣給奸商賺錢，材料也可留作製作傢俬。除了供樓，哩數和錢亦主要用來買裝飾品和出島機票。想無人島變靚，玩家就必須日日勞動！

出島搜刮、探朋友

自己的島資源有限，開局又要幫手找材料建設商店、服務中心等公家設施，這時便可用機票出島搜刮，也可到朋友島上交換傢俬、花種子、果樹等、不想獨樂樂或開局花太多時間，初哥玩家大可靠朋友Carry。

博物館

開Game不久狸貓就會邀請貓頭鷹博物館長到島上，向玩家收集化石、魚類和昆蟲。若要豐富博物館展品，玩家們就要瘋狂釣魚捉蟲，每日定期上線掘化石。

邀請動物村民做鄰居

一開始到無人島便有兩個動物村民跟隊，之後玩家就可以在出島玩時，邀請喜歡的動物到自己島上生活，想感情升溫，每日送禮物和多聊天即可；後悔想趕村民出島，每日送垃圾、用捕蟲網追着牠打又得。