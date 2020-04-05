新冠肺炎丨台爸每周排隊買官方口罩　8歲女儲夠70個送警察超窩心

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，不少公職人員未能像其他打工仔一樣在家工作，而是留守前線協助抗疫。台灣基隆市一名8歲女童最近就窩心地存下政府發放的口罩，至儲滿70個時與爸爸到警署捐贈，更用小奶音提醒「警察叔叔出門記得戴口罩」，讓網民大讚「好懂事又貼心」。

【抗疫好人好事】台灣基隆市一名8歲女童，從電視看到警員在前線追蹤受檢疫人士，於是存下政府發放的口罩，再到警署捐出。（fb「基隆警馨雲」）

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自新冠肺炎爆發以來，台灣是首批限制口罩出口的地區之一，政府宣布以實名制發售口罩，經特定藥局和衞生所等途徑向市民發放，當地不少人最近亦因應疫情而減少外出。基隆市警局第三分局「暖暖派出所」前日在facebbook專頁「基隆警馨雲」發文，感謝一對胡氏父女的貼心舉動。

帖文指，胡父每周都準時前往藥局排隊買口罩，一家不敢外遊或常常外出，因此毋須時常戴口罩。8歲的女兒某天在家中看到新聞片段，感慨警員每天在外追查接受檢疫人士的工作很辛勞，於是問爸爸：「我們可以把多餘的口罩捐給警察叔叔用嗎？」兩父女之後便努力存下領取的口罩。

【抗疫好人好事】女童的父親指，他們一家每周都前往藥局排隊買口罩，但很少外出，因此有多出來的口罩。（fb「基隆警馨雲」）

直至上周五（3日），女童將辛苦收集到的70個口罩，帶到警局送給前線執勤警員，其間她更暖心地提醒道：「警察叔叔辛苦了，出門記得戴口罩，要注意安全、要小心。」派出所所長在帖中感謝他們的好意，有警員亦指，「口罩需要每日換，對小妹妹這個舉動，滿開心的，也滿窩心」。

不少網民認為女童的父母教導有方，讚賞「好懂事又貼心的女孩啊」、「發自內心的感情，妹妹妳真的很棒」、「小孩的行為反應家長的言行，教育的真棒」，並希望在疫情下有更多人能為他人着想。

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