【新冠肺炎】PIKO太郎推超洗腦「洗手神曲」　PPAP有新意義

大家還記得PIKO太郎嗎?他憑「PPAP」一曲唱到街知巷聞,因應新冠肺炎(COVID-19)疫情,PIKO太郎再出新曲,提醒大眾記得洗手、洗手、洗手,最後再以「PPAP」(Pray for People And Peace)鼓勵全球共同對抗疫情。

PIKO太郎在官方youtube發布「PPAP-2020」的影片。(youtube圖片)

PIKO太郎昨日(5日)在官方youtube發布「PPAP-2020」的影片,歌曲的前奏令人十分熟悉,和「PPAP」一樣,不過之後的歌詞由「I have a pen I have an apple」改成「I have a hand I have a soap uh! wash! wash! wash!」,英文歌詞簡單又洗腦,提醒大家洗手。

歌曲的最後表示「We will WIN」,代表可成功抗擊疫情。(youtube圖片)

歌曲的最後解釋新的「PPAP」的意思,是「Pray for People And Peace」,為人民與和平祈禱,並表示「We will WIN」,代表可成功擊退疫情。