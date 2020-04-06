【新冠肺炎】PIKO太郎推超洗腦「洗手神曲」　PPAP有新意義

大家還記得PIKO太郎嗎？他憑「PPAP」一曲唱到街知巷聞，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，PIKO太郎再出新曲，提醒大眾記得洗手、洗手、洗手，最後再以「PPAP」（Pray for People And Peace）鼓勵全球共同對抗疫情。

PIKO太郎在官方youtube發布「PPAP-2020」的影片。（youtube圖片）

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PIKO太郎昨日（5日）在官方youtube發布「PPAP-2020」的影片，歌曲的前奏令人十分熟悉，和「PPAP」一樣，不過之後的歌詞由「I have a pen I have an apple」改成「I have a hand I have a soap uh! wash! wash! wash!」，英文歌詞簡單又洗腦，提醒大家洗手。

歌曲的最後表示「We will WIN」，代表可成功抗擊疫情。（youtube圖片）

歌曲的最後解釋新的「PPAP」的意思，是「Pray for People And Peace」，為人民與和平祈禱，並表示「We will WIN」，代表可成功擊退疫情。