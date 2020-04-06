陳以誠蓋世寶唱港版抗疫歌正能量爆燈　網民：被醫療耽誤的歌手

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，多首防疫歌應運而生，除了內地瘋傳濃妝男孩主唱的《方艙醫院真神奇》，以及朝鮮（北韓）洗手歌外，港版抗疫歌也有了，由兒歌唱作人兼兒科醫生陳以誠聯同前兒童節目主持蓋世寶合唱，MV片段引來網民瘋傳，「真係聽出耳油」、「有生之年終於等到新歌」。

陳醫生及蓋世寶在片中亦展露舞步，甚至找人扮演病毒，2人邊唱邊打倒病毒。（YouTube截圖）

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《小明上廣州》紅極一時，久未開金口的陳以誠醫生近日再次出山，以經典作品《怎麼可以預防流行性感冒》重新改曲改詞，伙同蓋世寶合唱《擊退病毒》，教小朋友如何抗疫。

當中不乏正能量歌詞：「怎麼可以預防新冠狀病毒？怎麼可以不怕碰到病魔？小心自摸，廁所要冚蓋，梘液廿秒洗手重要。」、「怎麼可以擊退新冠狀病毒？怎可搞好經濟復甦信心？彼此扶助，互相關心關照，打敗疫症更康健了！」

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不少網民見到久違的陳醫生，都紛紛留言表示想念，形容他是「被醫療業耽誤的歌手」，笑言「終於等到陳以誠醫生啦」、「嘩！好耐無聽過呢種咁Hk style嘅兒歌，係回憶！係愛啊」。亦有網民表示看到非常尷尬，「樂壇欠lulu姐姐一個膠袋」、「真係聽唔晒...投降！頂唔順」、「佢哋拍完敢唔敢自己睇返」。

陳以誠醫生其實已由1995年起兼職兒歌唱作人，至今曾創作出15首歌曲。（片段截圖）

陳以誠醫生其實已由1995年起兼職兒歌唱作人，至今曾創作出15首歌曲，當中包括《超級流感》、《八千步》、《滅蚊是對》，更有廣為人知的《怎麼可以預防流行性感冒》，不少網民都應該印象難忘。

原來2003年SARS爆發期間，他亦曾創作《眾志成城抗肺炎》，歌詞講述的訊息亦適用於今日香港，「眾志成城，發放熱心，戰勝這病毒，香港定企穩」、「我怕已中招驚發燒，又心跳驚恐感染，身處惡夢，盼快夢醒」。不少網民亦驚嘆當年金曲非常有前瞻性，「依家聽都覺得有共鳴」。