武漢解封「出城第一人」　排頭位等足8小時　趕回鄉見妻兒

2019冠狀病毒（COVID-19）疫情在內地出現緩和迹象，封城76天的武漢今日（8日）凌晨解封，各個離漢通道早早出現車龍。內地傳媒找到了成功搶到頭位的武漢人熊先生，他說自己7日下午4時已開始排隊，足足早到了8個小時，他解釋原本打算到黃岡和老婆孩子過年，豈料撞正封城令要自己孤身寡人留漢76天，故急急離開。武漢交警預料出城的車流要到本月15日左右才逐漸回落。

武漢人熊先生為了盡早離城，駕車早到了8小時，結果搶下頭位。（微博影片截圖）

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武漢封城多時，不少被困其中的聽到解封消息後都心急如焚想離開，故多個離漢通道都出現車龍，今日（8日）凌晨零時起，武漢市75個離漢通道管控點會同時撤除，料今日是出城高峰。

內媒昨晚10時半左右到武漢龔家嶺收費站，車龍已有兩公里長，排在第一位的熊先生說他下午4時已到，「可能是來的早，所以搶了第一位」。他在武漢工作，農曆新年時妻子帶孩子回黃岡的鄉下過節，原計劃1月23日工作完後就即日駕車回黃岡過年，卻撞正封城令，到黃岡的車程80公里左右，駕車只需40多分鐘，但遇上武漢封城，他和妻兒分開了76天。

接近凌晨12時，工作人員開始解除道路封鎖。（微博影片截圖）

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聽到解封消息的熊先生，昨日下午4時就到了龔家嶺收費站，來得這麼早，順利搶下第一位。去到晚上10時50分左右，武漢交警開城演練，熊先生的車率先被叫到入口處，隨隔離帶被打開後，即准他駕車駛入武鄂高速。

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離漢通道在凌晨12時正式打開，離漢人士有健康綠碼可免除其他檢疫手續，內地記者目測，等候離開武漢的車龍長達好幾公里。武漢交警稱出城車流會在解封首日達至高峰，至本月15日左右才回落。

（封面新聞）