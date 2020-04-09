三上悠亞沉迷《動物之森》　哭求賣大頭菜：價格高的救救我

2019冠狀病毒（COVID-19）疫情下市民留家抗疫，打機當然是好選擇，日本暗黑界出名愛電玩的除了波多野結衣，原來還有三上悠亞。日本AV女優三上悠亞日前與確診女搞笑藝人黑澤宗子同一天在電視台錄節目，令粉絲很擔心她的健康。不過，繼早前上載影片報平安後，再有粉絲發現她最近也在玩《動物森友會》（動物之森／動森），還PO圖希望「股票價格高的人救救我」，相信是在賣大頭菜。

有網民發現三上悠亞都有玩大熱的《動身之森》。（「三上悠亞」Twitter圖片）

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任天堂Switch新作《動森》簡直是抗疫新作，「悠閒」玩樂之餘，還幫民眾足不出戶維持社交，日本、香港、台灣都賣斷貨，原來日本「AV女帝」三上悠亞都有玩。新冠肺炎在日本肆虐，首相安倍晉三宣布7府縣進入緊急狀態，而三上日前又與染疫女藝人在同一天在東京電視台錄影，令粉絲很擔人她的健康。

有網民發現三上悠亞都有玩大熱的《動身之森》，希望「股票價格高的人救救我」，相信是在賣大頭菜。（「三上悠亞」Twitter圖片）

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日前三上悠亞更新Twitter，上載穿水藍色內衣的影片和粉絲報平安後，她亦在SNS分享照片，其中她上載了一張《動森》的遊戲截圖，可見她的角色留着粉紅色長直髮，身上穿上復活節蛋殼裝，做出一個喊喊表情，呼救「股票價格高的人救救我」，相信她也在遊戲內炒賣大頭菜，但沒有刷出好價格，希望到大頭菜收購價格高的島，估計有無數粉絲為她開島，不用收錢或者收機票！

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