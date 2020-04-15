邊揸車邊睇AV　司機多次被拍揭發為慣犯　網民讚拍片者呢樣嘢超勁

馬路如虎口，揸車要專心是常識吧。近日有網民分享短片，指有司機竟然一邊駕駛，一邊於車內播片，樓主以鏡頭放大才發現，涉事司機播放的竟然是成人影片，誇張行徑引來一眾駕駛者熱烈討論。

有網民昨分享短片，竟見有司機一邊駕駛，一邊於車內播放成人影片。（fb群組「馬路的事討論區」影川截圖）

有網民昨晚於facebook群組「馬路的事討論區」分享影片，直指希望某一車牌的車主「專心少少揸車」。片中位置疑為沙田圓洲角圖書館對出一個燈位，當時樓主跟隨前車停下等待轉燈，其間發現前車司機正於駕駛座左方位置播片。樓主遂以手機拍片，「zoom近」即見到前方司機竟正在播放成人影片，男女性下體畫面清晰可見，非常誇張。

不少網民看過片段都指涉事司機過分，「有冇咁心急呀」、「其實睇乜無所謂，但揸車咁分心會唔會好危險」、「今次換車牌都唔掂」。有眼利網民更貼出兩張相片，認出涉事司機是「慣犯」，指他已非首次被拍到駕駛期間播放成人影片。

另有網民「錯重點」，除了笑稱「樓主都要專心啲」、「你都係，揸車唔好玩電話」，更大讚其手機變焦功能極強，「zoom到咁近都咁清楚」、「其實係唔係某款可以 zoom x100 倍手機出 post嘅廣告」、「求手機型號」。