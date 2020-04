黑人抬棺meme爆紅　加納勁歌熱舞送別亡者　原是非洲少年創業故事

提起「黑人抬棺」,大家都不難想到近期一條熱爆短片,只見一班西裝骨骨的黑人,合力抬起一副棺木,配上節拍勁歌熱舞,與本應憂傷沉重的喪禮格格不入。原來這個抬棺材起舞的文化,是源自非洲國家加納一個特別的喪葬傳統,家屬希望可以歡笑送別最愛家人,詼諧舞蹈背後更藏着一位19歲少年白手興家的勵志故事。

近期網上一條短片爆紅,只見一班西裝骨骨的黑人,合力抬起一副棺木,配上節拍勁歌熱舞。(影片截圖)

中國人重視紅白二事,而在加納人心目中,葬禮亦是一生中最隆重又風光的活動,他們認為是將所愛的人送往更好的地方,故要用近乎喜慶的方式慶祝死亡。當外人瞻仰遺容時,死者家屬會請來樂隊伴奏,在棺材旁邊跳唱部族舞蹈,仿似先人也一同參與其中,然而抬棺材跳舞的文化則是2006年後才出現,並由一位小伙子班傑明(Benjamin Aidoo)發明出來。

2000年的加納經濟起飛,葬禮講求排場,請來舞者、DJ及主持等,一場葬禮價錢能花掉打工仔一整年的收入,班傑明自幼家貧,高中畢業後加入殯葬業,後來更自己開公司當老闆。

2006年後,年僅19歲的他膽粗粗接了一個別人都不敢接的生意,就是在酋長的葬禮按家屬要求「抬着棺材跳舞」,當其他行家都紛紛拒絕時,班傑明決定自己編舞。結果不但觀禮的家屬非常滿意,別人看過影片都驚嘆效果不流,公司因而一炮而紅,從大量競爭中突圍而出,生意接個不停。影片甚至在國外熱傳,更引來BBC、美聯社等媒體爭相訪問。

「黑人抬棺」影片在國外熱傳,更引來BBC、美聯社等媒體爭相訪問隊長兼公司CEO班傑明。(BBC影片截圖)

近期有人將他們抬棺跳舞的畫面再次接輯,並加上電子音樂,令「黑人抬棺」成為網絡最流行的meme之一。有內地媒體更找來班傑明訪問,2020年的他已是當地一間殯儀業龍頭公司的行政總裁,直言是行內頂級水準,不僅衣服有多款風格可以挑選,任何細節都能由客戶訂製,如舞步、舞者、音樂、葬禮飲食等事宜都能包辦。班傑明表示,現在亦有開班授課,當年在影片裏伴在左近的「細佬們」都已升級至導師級別,可以帶新學徒了。

當記者問到會否擔心自己獨特的抬棺文化會被抄襲時,班傑明卻一臉自信地說:「你爸永遠是你爸。」(father always is the father)

