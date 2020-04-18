夫妻的世界│朴海俊：外遇難道是罪？　3個出軌心理煉成渣男

韓劇《夫妻的世界》引發追劇熱潮，戲內飾演渣男老公的朴海俊曾稱：「陷入愛情（外遇）難道是罪嗎？」，堂而皇之用愛情合理化出軌行為，讓人看到咬牙切齒。現實中，許多婚外情藉口也許相差無幾，但似乎都離不開以下這3個原因。

朴海俊於《夫妻的世界》中渣男上身，以愛情合理化出軌行為，事實上現實中許多男士發展婚外情的藉口也相差無幾。（《夫妻的世界》劇照）

3個婚內出軌心理：

1. 尋找新鮮感

《夫妻的世界》女主角池善雨是醫院副院長，男主角李泰吾則在妻子財力支持下，開設娱樂公司。明顯婚姻關係上，男方長期處於弱勢，為離開壓迫關係，便在另一個人身上尋找新鮮感，重建自信。

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2. 證明自己

《夫妻的世界》男主角李泰吾步入中年，婚姻事業都未能隨心所欲，少不免會有懷疑自己的時候。這時年輕女生吕多京仰慕自己，對方還是財閥女兒，是正宗「白富美」，與其結合正好可以證明自己有魅力。

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3. 偷食會被原諒

當池善雨決定向老公李泰吾攤牌時，後者竟然死不承認，還說：「懷疑我有外遇，是妳精神狀況有問題。」當小三因為妻子反擊痛哭，泰吾竟表示「陷入愛情難道是罪嗎？」，可見他想好藉口要老婆接受出軌。

同場加映：《夫妻的世界》與原著重點角色比較

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