黎振燁孕妻「原諒宣言」惹熱議　5娛圈人妻護出軌伴侶同樣經典

藝人黎振燁背大肚妻偷食拍劇拍檔朱智賢斷正，形象直插谷底。事隔數日，男方攜妻街頭受訪，稱已成功「箍煲」獲太太原諒，承諾不再聯絡小三，同場黎太冷靜應對，坦言正常人遇到同類事都會生氣，但念在兩人已有小朋友及多年感情選擇原諒，更代丈夫向無線求情望「畀多次機會佢」，被問小三沒道歉，她寬容指「道唔道歉都唔緊要喇……希望佢快啲冇事啦！」。

黎太「原諒宣言」隨即引起網上熱議，網民紛紛留言讚她作為「受害人」，要力撐出軌丈夫不是易事，又指其說話得體，實在是個滿分好老婆。其實娛樂圈中都有不少人妻為捍衞家庭，心甘命抵原諒偷食丈夫並出言維護，個個都大方得體得令人心痛。

香港先生黎振燁（Jackson）背妻偷食朱智賢被斷正，但其老婆最終選擇原諒他。（資料圖片）

鄭秀文：人誰無過是老生常談，但事實確是如此啊！

1.鄭秀文

47歲歌手鄭秀文丈夫許志安於去年（2019年）被爆出「安心事件」，男方背妻搭上黃心穎，並在車廂內連錫20次。事後許志安召開記者會自稱「壞掉的人」，鄭秀文則在Instagram發聲明指是次事件是他們「婚姻中共同重要的一課」，並已就事件詳談很久很深，最後選擇原諒丈夫，稱「人誰無過是老生常談，但事實確是如此啊。」。

鄭秀文丈夫許志安於去年（2019年）被爆出「安心偷食事件」。（資料圖片）

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李心潔：婚姻並非只是王子和公主的結合，然後一輩子無憂無慮的幸福。

2.李心潔

現年44歲女星李心潔，於2002年電影《見鬼》中與導演彭順結緣。兩人經歷愛情長跑7年後，於2010年圓婚。惜男方婚前婚後都曾經捲入偷食風波，其中一次更是李心潔懷孕期間傳出，但她兩次都有原諒對方，更曾在社交網以夫妻聯名方式發表共同聲明，表示原諒老公，謂兩人會一起面對挫折，「我們會靜心聆聽自己的心走下去，讓時間告訴我們答案」，大方懂事令你更為她感不值。

李心潔曾被與導演丈夫彭順兩度背叛。（IG＠sinjelee1234）

周慧敏：我的伴侶絕對犯得起這個錯誤。

3.周慧敏

「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）與才子倪震拍拖多年，男方多次被爆對感情不忠，最轟動一次是倪震於2008年在酒吧濕吻城大女學生張茆（Miffty）。事後男方被千夫所指，被封「一代賤男」後對外表示「引咎分手」。不過周慧敏痴心不改，隨即發聲明指「我的伴侶絕對犯得起這個錯誤」，只有她一個人有資格去定論倪震對錯，更突然宣布他們已在家中低調圓婚，愛得死心塌地。

周慧敏與才子倪震婚前，曾多次被爆男方對其不忠。（資料圖片）

伍詠薇：要打200大板就梗係㗎喇！

4.伍詠薇

51歲女星伍詠薇（伍姑娘），其丈夫練海棠於2016年6月被拍得與大胸女「同車」短敍。事後伍姑娘面對傳媒表現冷靜，更展露笑容力撐丈夫，謂：「要打200大板就梗係㗎喇，自己一直忙於工作，作為一個太太係要檢討吓。」，她最後更代老公鞠躬道歉。

伍詠薇與丈夫練海棠結婚20年，男方曾經在2010年及2016年被拍到出軌。（資料圖片）

周汶錡：這是一個人生重要的功課……我倆仍然相信『愛』能改善彼此的關係。

5.周汶錡

45歲名模周汶錡（Kathy）於2012年與法籍老公「Julien Lepeu」結婚，及後以高齡誕下兩名兒子「Jacques」（4歲）及「Avner」（2歲）。惟男方今年3月被拍得與貌似「Mandy Lieu」的外籍女子於茶座有親密舉動，包括擁抱與親吻，最後同車離去。周汶錡在事隔半個多月後，於Instagram發言指，最近的事件是她和丈夫「人生重要的功課」，他們會努力改善關係和解決問題。

周汶錡的法籍老公「Julien Lepeu」，曾被拍得與外籍女子於茶座有親密舉動。（資料圖片）