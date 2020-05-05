陝西一家4口墮黃河下落不明　女事主懷孕5個月　家屬：死要見屍

陝西省宜川縣壺口鎮昝家山村黃河大橋上周六（5月2日）下午發生墮河意外，一名38歲姓王的男子與廖姓妻子及2名兒子落水後被沖走，而廖女是懷有5個月身孕，4人至今下落不明；宜川縣政府周一（5月4日）表示，搜救工作仍在進行中。

王男的弟弟表示，哥哥與廖女均是再婚，「領（結婚）證已經5、6年，各自帶一個男孩。我哥的兒子是2003年出生，嫂子的劉姓兒子則是2002年出生」。事發在當日下午4時20分，王男與母親及妻兒到孟門山景區附近遊玩，其母因年紀大沒有落水，期間一名孩子不慎走到深水處，王男、廖女及劉姓兒子先後嘗試救人，不幸全被黃河水捲走。

王男一家人當日未有從景區大門進入，而是在附近的路口下車，王男的弟弟說：「路邊指示牌寫着距離孟門山景區還有多少米，恰好此處有一路口，可以看到有一條河，很多人在淺灘遊玩，我哥一家覺得也是景區，就下去玩了」。

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王男的母親見一家四口被沖走，馬上致電親屬求救，當局接報後派出救援隊伍搜索，可惜4人至今仍下落不明。

王男的一名謝姓姑舅坦言4人生還機會渺茫，「但我們現在就是活要見人，死要見屍」。王男的弟弟謂，事發當日父親在上班，因此沒有同遊，驚聞噩耗即趕赴現場，「現在兩個老人家的情緒十分不好，不吃不喝，特別是母親，今日來河邊指認現場，情緒崩潰後又一次暈了過去」。

宜川縣政府表示，將進一步擴大搜索範圍及3個沿河鄉鎮，另外壺口鎮、秋林鎮及集義鎮亦派員協助搜救，並已通知處於下游區域的韓城市一起配合。