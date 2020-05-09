古裝「西瓜頭」考驗顏值　楊冪難逃瀏海魔咒　呢位女星醜到爆紅

再美麗的女星都不一定通過到古裝造型的顏值考驗。單是「西瓜頭」瀏海這一關，便有不少人慘被拉低顏值。公認是古裝美人的佘詩曼、楊冪及劉詩詩等等都試過這類髮型，即睇她們的造型效果如何。

美貌女星都不一定通過到「西瓜頭」瀏海的顏值考驗。（電視劇《宮鎖珠簾》劇照）

1. 佘詩曼

佘詩曼北上發展事業，曾在《新審死官》以齊蔭造型示人。（電視劇《新審死官》劇照）

佘詩曼多年來拍下無數經典電視劇，近年她事業重心北移，古裝劇造型也屢有新嘗試。除了港人熟悉的《延禧攻略》外，原來還有《新審死官》的齊蔭造型，但「西瓜頭」瀏海對佘詩曼來說似乎有些顯老，只可說是勉強過關。

2. 陳法拉

陳法拉曾在《蒲松齡》挑戰厚重瀏海造型。

陳法拉雖然已經離開TVB，但她昔日代表作仍讓人再三回味。其中她在《蒲松齡》飾演狐仙小翠造型頗有挑戰性。其齊蔭雖未算不合襯，卻始終不及八字瀏海時來得出事，需要配合角度和燈光才有美感。

3.胡杏兒

胡杏兒的齊蔭未有過於厚重，但略有陰暗感。（電視劇《那年花開月正圓》劇照）

胡杏兒近年離巢北上發展，並成功以《那年花開月正圓》「胡詠梅」一角打響內地知名度。她在戲內的瀏海雖未過於厚重，但都略顯累贅，甚至有點陰暗感，不夠亮眼。

4.黃翠如

黃翠如在《舌劍上的公堂》留有一頭標準「西瓜頭」瀏海。（網上圖片）

黃翠如目前拍過的古裝劇，只有《師父明白了》與《舌劍上的公堂》。後者讓她留有標準「西瓜頭」瀏海，齊蔭彷如頭盔，顯得有點突兀。

5.黃心穎

黃心穎在《東坡家事》飾演蘇小妹，厚重瀏海讓她看來有點幼稚。（電視劇《東坡家事》劇照）

黃心穎自「安心偷食事件」後形象插水，已鮮少見其有新作品。不過觀其古裝前作如《東坡家事》，原來都有造型出事的時候。當時她飾演蘇小妹，厚重瀏海跟其戲內的實際年齡不甚相襯，顯得有點幼稚。

6.劉思希

劉思希被戲內的厚重瀏海，拉低了不少顏值。（電影劇《丫鬟大聯盟》劇照）

TVB小花劉思希入行多年，近日終憑《丫鬟大聯盟》的霍家大小姐成為焦點。她在戲中色誘謝東閔的表現，被不少人大讚演技放得開。其實她的「西瓜頭」瀏海也出力不少，拉低了她的顏值，成功「醜」出位。

7.楊冪

楊冪曾在古裝劇內嘗試留「西瓜頭」瀏海。（電影劇《古劍奇潭》劇照）

內地女星楊冪歷年有不少經典古裝角色，遠有《仙劍》系列和《宮鎖心玉》，近有《三生三世十里桃花》與《扶搖》。可也不是沒有造型出事，最多人關心的是其女扮男裝時的髮際線問題，卻沒料及厚重瀏海一樣影響到顏值。

8. 劉詩詩

清秀如劉詩詩也駕馭不到「西瓜頭」瀏海。（手遊《夢幻誅仙》劇照）

劉詩詩出道時，有「劉亦菲接班人」之稱，堪稱古裝美人一名。不過，清秀如她都有駕馭不到的造型。劉詩詩曾代言手遊《夢幻誅仙》，其「西瓜頭」瀏海造型相當嚇人。

9.趙麗穎

趙麗穎的「西瓜頭」瀏海，是少數獲觀眾認同的例子。（電視劇《歡喜密探》劇照）

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內地當紅花旦趙麗穎出名勤力多產出，歷年來造型百變，即使是「西瓜頭」瀏海也未有難倒她。其在《歡喜密探》、《錯點鴛鴦》、《青雲志》以及《知否知否應是綠肥紅瘦》的厚瀏海，均被大讚甜美可愛，貼合角色設定。

10.迪麗熱巴

迪麗熱巴的瀏海，掩蓋了她原來英姿颯爽的五官。（電視劇《古劍奇譚》劇照）

若論「西瓜頭」受者害，必數迪麗熱巴在《古劍奇譚》的瀏海造型。它不單掩蓋了熱巴原來英姿颯爽的五官，還使其顏值即時遜於同劇女演員。

11. 唐嫣

唐嫣頂着一頭厚瀏海，讓其臉看起來像過份尖銳的倒三角形。（電視劇《金玉良緣》劇照）

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唐嫣曾於《仙劍》中，以媚而不妖的古裝扮相爆紅，但顏值巔峰過後，多有造型出事。其中她在《金玉良緣》以「西瓜頭」瀏海示人最讓人印象深刻。臉型尖長的唐嫣頂着一頭厚瀏海，反讓其臉看上去像過份尖銳的倒三角形，讓人看不下去。

12.袁珊珊

袁珊珊既短且厚的瀏海，沒有減齡效果。（電視劇《宮鎖珠簾》劇照）

袁珊珊星途一路走來可謂艱辛不斷，由最初被罵「滾出娛樂圈」到後來洗白變成「勵志女神」，過中毅力無法不令人佩服，但要數崩壞古裝造型，還是不得不提她在《宮鎖珠簾》中既短且厚的瀏海。那不只沒有減齡效果，還使她的人中顯長，顏值更弱。