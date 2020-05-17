新冠肺炎｜港鐵大媽口罩穿兩個窿露口鼻　同車大叔拉低口罩打乞嚏

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本港新冠肺炎（COVID-19）疫情雖然放緩，但抗疫措施不能鬆懈，出門仍要戴好口罩。有網民在港鐵發現有大媽大叔未有正確戴口罩，大媽所戴的口罩在口鼻的位置剪開了2個洞，而大叔則將口罩拉至下巴，打乞嚏後更將手抹到褲上，引來不少網民批評這樣和無戴口罩沒有分別，認為兩人有「播毒」之嫌。

左邊穿黃色衣服的大媽所戴的口罩相當奇特，在口鼻的位置開了2個洞，而左邊穿恤衫的中年男子則把口罩拉低至下巴。（西環變幻時fb圖片）

一名網民在Facebook群組「西環變幻時」貼出在港鐵車廂中拍攝的相片，可見一名大媽和大叔未有正確戴口罩，其中左邊穿黃色衣服的女子所戴的口罩相當奇特，竟在口鼻的位置開了兩個洞，而右邊穿恤衫的男子則把口罩拉低至下巴位置。

該名網民指，大媽的口罩戴了跟沒戴無分別，形容：「呢個唔係口罩，只係面罩，口同鼻開咗窿！又要講電話，引來途人目光！」而大叔就在車廂內拉下口罩打乞嚏，「拉低口罩，打乞嚏用手掩住，再抹落大脾西褲上」，行為欠缺衛生意識。

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不少網民看到帖文後，紛紛批評相中人的行為，「嗰個阿姐係咪以為戴緊面堅尼」、「同冇帶有咩分別」、「口罩只是裝飾品！」、「咁買嚟做乜？帶嚟做乜？留返啲口罩畀有需要嘅人」。

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