【動物之森】動保團體PETA入博物館拍片示威　點知網民突破盲點

任天堂遊戲《動物森友會》(動物之森/動森)引起不少話題,其中一個動森迷熟知的,是善待動物組織(People for the Ethical Treatment of Animals,PETA)曾呼籲玩家別在遊戲內捉蟲及捉魚。近日他們再拍了一條抖音影片,包圍遊戲中的博物館並向館長「傅達」抗議,要求解放所有魚缸。雖然網民看片後以取笑居多,但有不少人突破盲點,質疑不捉魚蟲的話怎樣起到博物館。