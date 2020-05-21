【動物之森】動保團體PETA入博物館拍片示威　點知網民突破盲點

任天堂遊戲《動物森友會》（動物之森／動森）引起不少話題，其中一個動森迷熟知的，是善待動物組織（People for the Ethical Treatment of Animals，PETA）曾呼籲玩家別在遊戲內捉蟲及捉魚。近日他們再拍了一條抖音影片，包圍遊戲中的博物館並向館長「傅達」抗議，要求解放所有魚缸。雖然網民看片後以取笑居多，但有不少人突破盲點，質疑不捉魚蟲的話怎樣起到博物館。

PETA在Twitter上載影片，一班成員走入博物館抗議。（「PETA」Twitter影片截圖）

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動保團體PETA經常針對遊戲中捉魚和捉蟲的內容，並鼓勵大家玩動森要像一個素食主義者。日前他們在Twitter分享一段抖音影片，只見一群穿上該會PETA款式DIY衣服的玩家在博物館外奔跑，再闖入館內四處跑，高呼「EMPTY THE TANKS」（清空魚缸）、「FISH ARE FRIENDS」（魚是朋友），鼓勵玩家將魚兒放回大海，而不是捉起來放在小小的水箱中，他們又跑到館長傅達附近叫口號。

不過，該組織的呼籲沒得到網民多大支持，反而質疑他們的行為誤導及虛偽，首先傅達是一隻貓頭鷹，他們的行為尤如在欺負動物。而且網民們質疑，遊戲中要找來傅達及興建博物館都需要捉魚或蟲，換言之PETA成員也必須捉動物提供給傅達起博物館，顯示他們已打破了自己訂的素食者玩動森準則。

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PETA曾稱沒阻止大家玩動森，而是以素食主義者的方式去玩，還制定了指南，但基本上不建議玩家進行遊戲內的絕大多數活動，例如捉蟲、捉魚、挖硯等，稱「素食主義者不會釣魚」，也建議別做狗屋，也不應穿或買任何毛皮或皮革造的衣服，指即使只是一個遊戲，但在殺死動物並剝皮之前，你的用意只是穿起動物的皮膚、毛皮、羽毛，也是一件殘酷的事。玩家要選擇全棉製成的衣物，例如棉、超細纖維、大麻、尼龍等，可以防止動物被宰殺。

PETA提出還有很多方法玩這個遊戲，讚揚遊戲中人類和動物共享孤島的特點，建議大家多吃水果，因為水果是純素，而且遊戲中還能透過吃水果變得強大，可以擊碎岩石得到額外資源。玩家更不應認為自己被狸貓「狸克」剝削，因為現實中人類經常因毛皮殺死狸貓，他們會被毆打、電擊、吸毒氣的方式殺死剝皮，所以狸貓才是被剝削的一群。

（綜合）

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