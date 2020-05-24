新冠肺炎丨主人染疫離世　狗狗守醫院門前3個月不願走　網民動容

人狗情深不只是電影橋段，現實中不少毛孩和主人都發展出超乎常人想像的深厚感情。內地一名狗主早前不幸染上新冠肺炎，其小狗一直尾隨到醫院守候，可惜主人最終不治。不知與主人已天人分隔的小狗，留守於醫院長達3個月不願離開，幸獲超市老闆照顧，不少見證狗狗苦等主人的醫護人員也感嘆，形容牠就像「現實版忠犬八公」。

名為小寶的小狗不知主人染疫離世，於醫院守候3個月不願離開。（梨視頻截圖）

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今年2月，一隻年約5至6歲的棕色的小狗尾隨感染新冠肺炎的主人到位於湖北武漢一家醫院，其後一直在醫院門前守候。至4月初，醫院超市的老闆吳翠芬上班時發現小狗仍然沒有離開，遂為牠起名「小寶」，並一直給牠食物，「他們就說小寶的主人是一個老人，得了新冠肺炎在這裏看病，結果主人去世了，牠就不知道，一直待在醫院裏面到處找牠主人」。

為了守候主人，小寶從來也不離開醫院，每日負責餵食的吳女覺得牠「蠻通人性，蠻忠心」，慢慢地跟牠熟悉了之後，就把牠帶到超市裏，「有時候我要是走開了一下，狗狗就會趴在門口那裏幫我看着，或是蹲在門口那裏幫我守着，好像是幫我看店一樣」。不少醫護人員及病人每日看着小寶守候，都感到十分同情，甚至形容牠是「現實版忠犬八公」。

不少醫護人員及病人每日看着小寶守候，都感到十分同情，甚至形容牠是「現實版忠犬八公」。（梨視頻截圖）

吳女也曾想過，將小寶帶回家中「收編 」，但牠堅持留於醫院，「牠不回，不跟我們走，送到路上，送到再遠，牠還是自己繞回來了」。每來有陌生人進入超市，或是環境中有甚麼聲音，小寶也會即時去瞄一下，或是去聞陌生人身上的味道，「雖然我們知道小寶不會說話，但是我們也懂，牠肯定還是繼續尋找牠的主人」。

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不過隨着醫院回復正常看診，因衛生問題及有病人可能怕狗，小寶不能再留在醫院內，吳女遂聯絡武漢市小動物保護協會，希望為小寶找到個善待牠的好主人。她說當協會的工作人員到達時，小寶起初也感到害怕，對方遂有耐性地花了約半小時，在超市陪牠玩球，跟牠初步建立了關係，才以狗繩帶牠離開醫院前往中心，而她對小寶的祝願亦非常簡單，「不管去哪裏，只要牠每天吃飽，過得蠻好，我們也就放心了」。