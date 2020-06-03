見信箱密碼鎖覺得好方便　有人嫌唔保安兼多餘　網民：仲有指紋版

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回家前到信箱收信是不少人的指定動作，但部分人覺得要拿鎖匙開信箱是麻煩事。最近有網民分享自己樓下信箱拍到的照片，說有人安裝信箱密碼鎖，想知道那裏可以購買。信箱密碼鎖引起熱烈討論，有人指使用密碼鎖容易被人偷信，不過有人反駁本身信箱都猶如不設防，換成密碼鎖只為方便一點。

有網民分享信箱密碼鎖，引起眾人討論。（facebook群組「Tai Po 大埔」圖片）

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facebook群組「Tai Po 大埔」有網民上載照片，當中可見有兩個單位都更換了密碼鎖，兩個鎖樣式類似，都是圓角的四方型，鎖面是黑色，包邊則是銀色，惟左邊的數字範圍是1至8，而右邊的則是1至6。

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很快就有網民解答指，類似密碼鎖在內地的購物網有售，每個售價約為50元人民幣（約54港元）。另外亦有人指圖中的密碼鎖需要用電，如果想免去換電的煩惱，可以選擇另一款普通的人手擰密碼鎖。更有人上載指紋密碼鎖的照片，再說「係優越感，我加咗優越感」。

信箱密碼鎖的網民意見呈現兩極，有人認為密碼鎖保安度或許較低，但變得更加方便，可是就有人覺得多餘，是「正宗屎忽痕」：

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