兌現罷韓承諾　台YouTuber呱吉用屁股夾斷53根竹筷　網民：真漢子

不少人曾誇下海口，像「如果明天XXX我就裸跑」，但實際做到的人又有多少？高雄市長韓國瑜上周六被罷免，支持罷免的票數逾93萬，而台北市議員、知名YouTuber「呱吉」邱威傑在投票前預測支持罷免的票只有40萬，並承諾「多幾萬票，我就夾斷幾根筷子」。出爐後已有網民叫他找數，結果他真的拍片連續夾斷53根竹筷，被網民大讚是找數真漢子。呱吉回應《香港01》指，過程中沒有受傷，只是開始練習時曾磨破皮。

台北市議員、知名YouTuber「呱吉」邱威傑在投票前預測支持罷韓的票只有40萬。（fb專頁「呱吉」影片截圖）

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呱吉在投票日之前在個人fb貼出一支關於投票形勢的影片，覺得情況不樂觀，推測只會有40萬人支持，豪言高於他預估的話，「多幾萬票，我就夾斷幾根筷子」。然而投票結果有逾93萬高雄民眾同意罷免，網民們已期待呱吉何時找數。

日前他已在fb承諾會找數，又發帖說「我先去健身房練了」。昨日（9日），他終於在個人fb及facebook上載夾筷子片。呱吉提到2019年大港開唱邀請他到高雄做一場舞台演出，當時就曾在台上表演過用屁股夾筷子，其實20年前已經在日本的綜藝節目看過這表演，不算新奇事，他也重申自己是用「屁股」夾筷子，而不是用「肛門」夾。

夾到中途呱吉已經滿頭大汗，而且臀肌肉已經沒甚麼力。（呱吉授權使用圖片）

他以支持罷免的票數約93萬計算，減去53根筷子，強調「叔叔有練過，請小朋友不要獨自在家模仿」。呱吉夾的方式是以內褲固定筷子，兩邊屁股肌肉同時用力夾，夾斷一刻的畫面像看到海獅一樣，他提到挺起屁股一刻，把臀大肌繃到最緊，若沒把握好這一瞬間，就會錯失夾斷時機。

夾筷子當然令網民看得目瞪口呆，但呱吉稱雖然達成了用屁股折斷53根筷子的壯舉，聽起來非常厲害，「但真正厲害的不是我，厲害的是93.9萬上街去投票的高雄人」。影片引來網民一波大讚「真男人」，就連雞排妹鄭家純也留言說「太帥氣了」。

或有網民好奇為什麼不直播給大家看，呱吉解釋即使自己有做練習，但難保不出現「放送事故」，如流血、露點之類，不想影片變得悲情或者令人覺到恐怖，所以選擇預錄方式。

呱吉在fb回應《香港01》指，過程中沒有受傷，反而是一開始練習的時候有磨破皮，他也想再次提醒網民兒童及青少年切勿模仿。