反轉「先游先得」概念　新研究：女性卵子會主動挑選精子

瑞典斯德哥爾摩大學(Stockholm University)及英國曼徹斯特大學國民保健服務基金會管理委員會(University of Manchester NHS Foundation Trust)近日發表一項研究報告,女性的卵子被指會釋放化學物質吸引精子,藉此「主動挑選精子」來進行受精;有關報告周三(10日)已刊登在英國科學期刊《皇家學會報告》(Proceedings of the Royal Society)上。