反轉「先游先得」概念　新研究：女性卵子會主動挑選精子

瑞典斯德哥爾摩大學（Stockholm University）及英國曼徹斯特大學國民保健服務基金會管理委員會（University of Manchester NHS Foundation Trust）近日發表一項研究報告，女性的卵子被指會釋放化學物質吸引精子，藉此「主動挑選精子」來進行受精；有關報告周三（10日）已刊登在英國科學期刊《皇家學會報告》（Proceedings of the Royal Society）上。

參與研究的斯德哥爾摩大學（Stockholm University）動物學系助理教授菲茨帕特里克（John Fitzpatrick）表示，女性卵子會釋放名為化學吸引劑（chemoattractants）的化學物質，為求了解卵子是如何透過這些化學信號來挑選精子，研究團隊於是對女性的卵泡液（follicular fluid）及男性精子進行實驗。

團隊從正在接受輔助生殖治療的夫婦中收集相關樣本，菲茨帕特里克說，實驗結果令人相當驚訝，原來不同女性的卵泡液對不同男性的精子反應迥異，「精子的唯一工作就是讓卵子受精，因此不會介意受精的是哪一顆卵子，然而卵子卻不一樣，且似乎已進化到可以挑選質素較高或基因上更相容的精子。」

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研究人員更發現，並非每位女性的卵子都喜歡女主人所選擇男性配偶的精子，換言之，如果單從生物基因層面來說，讓女性動心的男性，並不一定擁有最適合女方卵子的精子，卵子只會在遇到自己喜歡的精子時，才會產生化學物質幫助加速與精子結合。

曼徹斯特大學國民保健服務基金會管理委員會的聖瑪麗醫院生殖醫學系科學主任布里森（Daniel Brison）指出，這次研究顯示卵子會挑選精子，在人類生育方面是非常新穎的發現，對於卵子與精子互動方式的研究將促進生育治療，有助科學家了解不明原因下的不育問題。