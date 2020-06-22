美國朋友用龍鳳特色碟子盛熟食　台女一望感覺超錯：要告訴他嗎？

不少外國人都對中華文化有深厚興趣，但亦時常鬧出令人尷尬的笑話。最近有台灣網民分享，稱他的美國朋友很喜歡一款甚有中國特色的「碟子」，更拿走盛熟食給他，但由於那是一隻「非一般」人士使用的碟子，令她不知道應不應該告訴朋友這個碟子的真正用意。

有台灣網民分享，說美國的朋友以拜神碟盛熟食給她，情況甚為尷尬。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

有台灣網民分享，說美國的朋友以拜神碟盛熟食給她，情況甚為尷尬。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

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台灣網民在facebook群組「爆怨公社」上分享經歷，她指美國的朋友特別鍾情於一款中國碟子，除了多買幾個給家人之外，更用這個碟子盛熟食給她，「因為便宜又有台灣特色」。不過看到樓主上載的碟子圖片之後，網民都表示笑翻天，原來那是台灣常用的拜神塑膠碟，鮮紅色加上龍鳳圖案的確甚有中華特色，但用拜神的碟子吃東西還是會令人感覺不太對勁。

外國朋友對中國文化的錯誤理解當然令一眾網民笑翻天，不過亦有人提醒碟子是塑膠造的，盛熟食可能會釋放有害物質：

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同場加映！（香港01製圖）

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